Rapporto Invalsi. Lecco prima in Italia per competenze in italiano e matematica alle superiori

I dati elaborati dal Sole 24 Ore collocano la provincia lecchese al vertice nazionale con risultati superiori alla media del Paese

Provincia e rete scolastica territoriale: “Un risultato che conferma l’elevata qualità del sistema educativo lecchese”

LECCO – La provincia di Lecco conquista il primo posto nazionale per le competenze in italiano e matematica degli studenti al termine delle scuole superiori. A certificarlo sono i dati Invalsi relativi all’anno scolastico 2024/2025, elaborati dal Sole 24 Ore su base provinciale, che collocano il territorio lecchese davanti a tutte le altre province italiane con risultati nettamente superiori alla media nazionale.

Un risultato che, secondo la Provincia di Lecco e il Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa, conferma “l’elevata qualità dell’offerta formativa del sistema scolastico lecchese”.

Per la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e dal consigliere provinciale delegato a Istruzione e Formazione professionale Antonio Leonardo Pasquini si parla di “un motivo di grande soddisfazione e orgoglio” per il territorio lecchese e per il lavoro portato avanti dalla rete scolastica provinciale.

Il ringraziamento viene rivolto a dirigenti scolastici, docenti, personale della scuola, studenti e famiglie. “Tutti insieme fanno crescere il nostro territorio”, sottolineano Hofmann e Pasquini, evidenziando il contributo quotidiano di chi opera nel sistema educativo lecchese al raggiungimento di “elevati livelli di qualità”.

Un percorso condiviso che coinvolge, attraverso il Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa, l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, gli enti locali, il sistema scolastico e le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del territorio.