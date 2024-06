“Rappresentiamo l’inclusione”: premiato il Liceo Parini

Con il video “Questo mondo non è su misura per me”

LECCO – “Rappresentiamo l’Inclusione” è il concorso che TeamLife, con la collaborazione di Lions International 108 IB2 Italy, ha indetto tra gli Istituti Superiori Italiani con l’obiettivo di chiedere ai ragazzi la realizzazione di video che sintetizzino l’inclusione in tutte le sue forme. Un’opportunità di discussione e confronto all’interno della scuola in quanto luogo più adatto per parlare di inclusione e ribadire che non esista “il diverso” ma semplicemente diversi punti di contatto con l’altro.

I video sono stati suddivisi in due categorie: Video TikTok e Video YouTube. Il concorso si è sviluppato in un arco temporale compreso tra ottobre 2023 e maggio 2024. Hanno aderito all’iniziativa quaranta Istituti Superiori in rappresentanza di gran parte delle regioni italiane. Per la provincia di Lecco hanno partecipato il Liceo Scientifico Scienze Applicate e Liceo Linguistico “M.G. Agnesi” di Merate e l’Istituto “G. Parini” di Lecco.

Le opere video sono state valutate sulle base di criteri che tengono conto di: coerenza rispetto al tema, originalità, contenuti innovativi, efficacia della proposta e impressione generale. I giurati sono giornalisti, esperti di turismo, video maker e operatori del mondo della disabilità.

I vincitori (Video YouTube)

Primo classificato : Flashback IIS “Michelangelo Pira” – Siniscola (NU)

: Flashback IIS “Michelangelo Pira” – Siniscola (NU) Secondo classificato : Nel blu dipinto di blu – IIS Classico e Artistico “Orneore Metelli” – Terni

: Nel blu dipinto di blu – IIS Classico e Artistico “Orneore Metelli” – Terni Premio speciale della giuria: Questo mondo non è su misura per me Liceo “Leon Battista Alberti” – Piombino (LI)

I vincitori (Video TikTok)

Primo classificato : Cordino per vincere – Liceo Scientifico-Scienze Applicate-Liceo Linguistico “M.G. Agnesi” – Merate (LC)

: Cordino per vincere – Liceo Scientifico-Scienze Applicate-Liceo Linguistico “M.G. Agnesi” – Merate (LC) Secondo classificato : Scienze motorie – IIS “Luigi Castiglioni” – Limbiate (MB)

: Scienze motorie – IIS “Luigi Castiglioni” – Limbiate (MB) Premio speciale della giuria: Shaker – IPS “F. Martini” per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Montecatini (PT)

Premi conferiti

Premio per i video primo e secondo classificato e per il premio speciale della giuria per YouTube e per TikTok: un quadro (47×35 cm) colorato dai ragazzi dell’Ass. La Giostra a Colori e un attestato di partecipazione.

Premio per le 14 menzioni speciali, un quadro (21×29,7 cm) colorato dai ragazzi dell’Ass. La Giostra a Colori e un attestato di partecipazione.

A tutti gli altri partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I premi Menzione della giuria sono stati attribuiti a:

Le Associazioni e Cooperative che hanno partecipato, a vario titolo, all’iniziativa sono: La Nuvola, La Mongolfiera (la diversità è ricchezza), La Giostra dei Desideri, Associazione Condividere la Strada della Vita, La Sorgente Cooperativa Sociale, Enjoy Ski, CBD, Società Cooperativa Sociale Il Cammino.