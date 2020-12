“Regalo sospeso” a Chiuso, tanta partecipazione. Anticipata la consegna dei doni

La distribuzione avverrà mercoledì 23 dicembre dalle 14.00 alle 17.00

Tanti regali disponibili per bambini da zero a dieci anni

LECCO – Piccola modifica per quanto riguarda l’iniziativa “Il regalo sospeso” ideata dal Comitato di Chiuso: la distribuzione dei regali non avverrà più alla vigilia di Natale, ma il pomeriggio del 23 dicembre 2020. La causa di tale spostamento è da ricercarsi nell’ultimo DPCM emesso dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che renderà zona rossa tutta l’Italia il 24 dicembre.

“Il regalo sospeso” è un’iniziativa nata per raccogliere giochi per bambini che, visto l’annata difficile, potrebbero non averne da mettere sotto l’albero. Negli scorsi fine settimana alcuni volontari hanno animato la “casetta degli elfi” sita nel parco Giardini beati di Chiuso.

La raccolta ha dato ottimi frutti, visto che sono stati donati più di un centinaio di regali da distribuire, suddivisi tra 0/3, 4/6, 7/8 e 9/10 anni.

La distribuzione avverrà alla casetta degli elfi mercoledì 23 dicembre 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

“La generosità della gente mi ha sorpreso ancora una volta – dichiara il portavoce del Comitato di Chiuso Luca Dossi – in un’annata difficile come questa è bello vedere che ci sono ancora persone che hanno voglia di donare un sorriso ai bambini”.