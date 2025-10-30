Regione e Lega Navale Italiana accordo per promuovere sport, giovani e ambiente

Corsi di vela, canoa e motonautica, percorsi di educazione ambientale e iniziative inclusive

“I nostri laghi e fiumi rappresentano un patrimonio straordinario”

LECCO – Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Federica Picchi, e l’ammiraglio Donato Marzano hanno firmato un protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Lega Navale Italiana per promuovere le attività nautiche e i valori educativi dello sport acquatico, con l’obiettivo di valorizzare sport, giovani e ambiente.

L’intesa prevede una serie di iniziative congiunte rivolte a scuole, famiglie, associazioni sportive e realtà del territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura del mare e delle acque interne come luoghi di sport, socialità e formazione.

In particolare, saranno organizzati corsi di avviamento alla vela, canoa e motonautica per bambini e ragazzi; programmi di educazione ambientale e sicurezza in acqua; attività di inclusione sociale e velaterapia dedicate a persone con disabilità o fragilità; oltre a eventi divulgativi e campagne di sensibilizzazione sulla tutela degli ecosistemi lacustri e fluviali.

L’accordo si inserisce pienamente nella strategia regionale per la promozione di uno sport diffuso e accessibile, con particolare attenzione ai giovani e alla tutela dell’ambiente. Regione Lombardia riconosce e sostiene il ruolo fondamentale delle realtà sportive, come la Lega Navale, che quotidianamente lavorano per rendere lo sport un diritto e un’opportunità per tutti.

“Questo accordo triennale – ha spiegato Picchi – rafforza la collaborazione tra le due istituzioni per promuovere la pratica degli sport acquatici, l’educazione ambientale e il protagonismo giovanile. I nostri laghi e fiumi rappresentano un patrimonio straordinario, non solo naturale, ma anche culturale e sportivo, che l’attività della Lega Navale contribuisce a valorizzare appieno. Gli oltre 2.500 ragazzi che ogni anno partecipano ai corsi delle sezioni lombarde testimoniano il grande potenziale educativo di queste iniziative. Fondata nel 1897, la Lega Navale Italiana è oggi un punto di riferimento nazionale per la promozione della cultura marittima e la diffusione dello sport nautico a tutti i livelli. Con oltre 60 mila soci e 250 sezioni e delegazioni operative in Italia, contribuisce a trasmettere valori di rispetto, disciplina, solidarietà e impegno civile”.

“Si tratta di un’importante collaborazione per la tutela del nostro prezioso patrimonio idrico, i laghi e i fiumi della Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, nel suo messaggio ai partecipanti all’incontro – Sono certo che l’esperienza della Lega Navale Italiana sarà fondamentale per elevare ulteriormente il livello dell’educazione ambientale offerta alle future generazioni, attraverso esperienze concrete e dirette per i nostri giovani”.

“La collaborazione tra la Lega Navale Italiana e le regioni italiane è particolarmente strategica per il raggiungimento delle nostre finalità istituzionali – ha precisato l’ammiraglio Marzano – che non riguardano solo il mare e le coste. Contiamo infatti 35 sezioni operative quotidianamente nelle acque interne. Proprio le sezioni lombarde saranno capofila dell’iniziativa nazionale ‘Dolci Acque’, in programma nella primavera 2026: il progetto nasce per valorizzare le attività che svolgiamo su laghi e fiumi, coinvolgendo le scuole nella promozione e tutela delle acque interne e favorendo lo scambio di esperienze tra i soci delle sezioni costiere e di quelle delle aree interne della Lega Navale”.

In Lombardia la Lega Navale Italiana rappresenta una presenza consolidata, con 11 sezioni attive a Bergamo, Brescia, Mantova, Milano, Monza, Desenzano del Garda, Dervio, Lecco, Mandello del Lario, Sarnico e Lovere, e una comunità vivace in costante crescita. Ogni anno, oltre 2.500 ragazzi under 18 partecipano alle attività formative delle sezioni lombarde, tra corsi di vela, canoa, navigazione e programmi educativi legati all’acqua. Gli atleti under 18 impegnati a livello agonistico sono circa 80 tra vela e canoa, mentre gli adulti coinvolti in attività sportive e formative superano le migliaia di iscritti.

La firma del protocollo anticipa la 120esima Assemblea nazionale della Lega Navale Italiana, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre a Lecco, ospitata dalle sezioni di Mandello del Lario e Milano. L’assemblea riunirà in Lombardia rappresentanti da tutta Italia per discutere strategie di sviluppo, sostenibilità e promozione dello sport acquatico.

“Con questo accordo – ha aggiunto Picchi – Regione Lombardia e Lega Navale Italiana rafforzano una collaborazione che integra sport, educazione e tutela ambientale. Attraverso vela, canoa e altre discipline acquatiche vogliamo offrire ai giovani esperienze formative e di crescita, trasmettendo valori come il rispetto delle regole, la collaborazione e la consapevolezza ambientale. Insieme stiamo costruendo un modello che valorizza i territori, promuove il turismo sportivo sostenibile e propone una visione positiva dello sport come strumento di comunità. Ringrazio la Lega Navale per l’impegno, la passione e la capacità di coniugare tradizione e innovazione”.