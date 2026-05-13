Regione e Ordine Assistenti Sociali, approvato l’accordo quadro per rafforzare la rete del welfare territoriale

L’intesa punta a sviluppare percorsi condivisi, formazione e maggiore integrazione tra istituzioni e professionisti sociali

L’assessora Lucchini: “Gli assistenti sociali rappresentano un presidio essenziale di prossimità e ascolto per le persone più fragili”

LECCO – Regione Lombardia e l’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia rafforzano la collaborazione istituzionale nel campo delle politiche sociali. La Giunta regionale ha infatti approvato, su proposta dell’assessora alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, uno schema di accordo quadro finalizzato alla promozione e al coordinamento di interventi in materia di famiglia, disabilità, solidarietà sociale e pari opportunità.

L’intesa punta a consolidare una collaborazione stabile tra Regione e Ordine professionale attraverso attività condivise, iniziative di coordinamento e valorizzazione delle competenze degli assistenti sociali all’interno del sistema di welfare lombardo.

“Con questo accordo intendiamo rafforzare il dialogo e la collaborazione con una realtà fondamentale per il nostro sistema di welfare”, ha dichiarato Lucchini. “Gli assistenti sociali rappresentano un presidio essenziale di prossimità e ascolto sui territori, soprattutto nei confronti delle persone e delle famiglie più fragili”.

Secondo l’assessora regionale, l’accordo consentirà di sviluppare percorsi condivisi, promuovere iniziative di formazione e approfondimento e favorire una maggiore integrazione tra istituzioni e professionisti sociali.

Sul tema è intervenuta anche la presidente dell’Ordine Assistenti Sociali della Lombardia, Simona Regondi, che ha definito l’intesa “un passaggio importante nel riconoscimento del ruolo strategico del servizio sociale professionale all’interno del sistema di welfare lombardo”.

L’accordo, approvato ai sensi della legge 241 del 1990, non comporterà oneri finanziari per il bilancio regionale e avrà validità sull’intero territorio lombardo.