Regione Lombardia stanzia 510.000 euro per i Centri di recupero animali selvatici

I fondi del 2026 sosterranno le attività di soccorso e cura della fauna selvatica

Comazzi: “I Cras svolgono un servizio prezioso e spesso silenzioso”

LECCO – Regione Lombardia mette a disposizione 510.000 euro per sostenere nel 2026 le attività dei Centri di recupero animali selvatici (Cras), strutture fondamentali per il soccorso, la cura e il reinserimento degli animali selvatici feriti o in difficoltà.

La delibera approvata dalla Giunta regionale prevede una ripartizione delle risorse in due ambiti principali:

370.000 euro destinati alle attività di soccorso e cura degli animali selvatici feriti o in difficoltà.

destinati alle attività di soccorso e cura degli animali selvatici feriti o in difficoltà. 140.000 euro destinati alle amministrazioni locali per le attività legate alla gestione della fauna selvatica.

“I Cras – ha spiegato Gianluca Comazzi assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia – svolgono un servizio prezioso e spesso silenzioso. Ogni anno centinaia di animali feriti vengono recuperati, curati e, quando possibile, restituiti al loro habitat naturale. Con questo importante stanziamento confermiamo l’attenzione di Regione Lombardia verso la tutela della fauna selvatica e verso tutti gli operatori e i volontari che ogni giorno garantiscono il loro impegno all’interno dei Centri”.

L’intervento rientra nelle politiche regionali di tutela dell’ambiente e della biodiversità, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità alle strutture che operano a servizio del territorio e della comunità.