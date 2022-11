Il progetto si rivolge al personale socio educativo del Comune di Lecco

LECCO – Un corso formativo per il personale socio educativo del Comune di Lecco, promosso dalla collaborazione fra Renzo e Lucio e il consorzio Consolida dal titolo “Accompagnare tutte le differenze”.

Il progetto rientra nelle attività legate all’adesione alla Rete ReADy, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, a cui il Comune di Lecco ha aderito. Per Mauro Pirovano presidente di Renzo e Lucio: “Un progetto importante che cerca di aiutare a capire la realtà di tanti nostri giovani. Affronteremo tematiche relative alla vita delle persone LGBT+, al linguaggio, all’inclusione con un’attenzione particolare all identità di genere. “

Mentre Emanuele Manzoni, assessore al welfare del Comune di Lecco, commenta: “Vogliamo costruire una comunità inclusiva, in cui le varie forme di diversità possano convivere senza problemi. Per questo abbiamo accolto l’invito di chi direttamente ogni giorno sul campo vive con i giovani ed offriremo la possibilità di essere professionalmente preparati”. Simona Maggi del Consorzio Consolida, che si occupa della formazione del personale delle cooperative che lavorano per il Comune, rimarca l’importanza di poter offrire agli operatori, soprattutto quelli più al contatto con i giovani, gli strumenti necessari per comprenderli ed accompagnarli anche su queste tematiche.

Il progetto “Accompagnare tutte le differenze” partirà il 12 novembre e sarà articolato in tre momenti formativi.