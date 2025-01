Reparto Volo Vigili del Fuoco Lombardia, nel 2024 portate in salvo 419 persone

Lecco è una delle provincie in cui il nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco opera più frequentemente

Il Volo dei Draghi: un anno di grande impegno e professionalità con un alto livello di preparazione e specializzazione

MALPENSA (VA) – Con l’inizio del nuovo anno, è tempo di bilanci per il Reparto Volo Vigili del Fuoco Lombardia, che nel corso del 2024 ha affrontato numerose sfide, rispondendo con prontezza e competenza a oltre 345 richieste di intervento e portando in salvo 419 persone. La flotta del Reparto Volo, operante da Malpensa, è composta da 3 elicotteri AW139, dotati delle più moderne tecnologie che permettono di affrontare con efficacia e tempestività diversi tipi di soccorso.

Tra le tecnologie di punta impiegate, spicca l’apparato “Flir”, un sofisticato sistema con telecamere termiche a infrarossi ad alta risoluzione, che si è rivelato fondamentale in numerosi interventi, tra cui l’evacuazione di Macugnaga e le operazioni durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Un altro strumento cruciale nelle operazioni di soccorso è stato il sistema “Imsi Catcher”, utilizzato in collaborazione con gli altri sistemi della medesima tipologia (droni e squadra di terra) coordinati dalla Direzione Regionale Lombardia, per localizzare con precisione i telefoni cellulari delle persone disperse. Questi strumenti hanno contribuito a salvare numerose vite, con ben 56 ritrovamenti rendendo i soccorsi più rapidi e mirati.

Durante il 2024, l’equipaggio del Reparto Volo è stato integrato con il personale sommozzatori del Nucleo di Milano, realizzando 45 missioni di soccorso in questa configurazione, un esempio di cooperazione interspecialistica che ha reso possibile un’efficace risposta a situazioni critiche.

Le operazioni del Reparto Volo non si limitano ai confini regionali della Lombardia, ma si estendono anche alle province del Verbano Cusio Ossola (VCO) e Novara, arrivando fino al Lago di Garda. In un territorio così vasto e diversificato, che comprende vette come il Monte Rosa e laghi come quelli di Como, Iseo e il lago Maggiore , gli operatori devono essere pronti ad affrontare ogni tipo di scenario. Per questo motivo, il Reparto Volo collabora attivamente con altre specializzazioni del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, tra cui Sommozzatori, Squadre Neve e Ghiaccio, Nuclei Cinofili e Team USAR.

Il 2024 si è confermato un anno di grande impegno e professionalità per il Reparto Volo, con un alto livello di preparazione e specializzazione per far fronte alle sfide del nostro territorio.