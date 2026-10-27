Report maturità 2026. A Lecco 2.578 diplomati: 1.358 in un liceo, 822 in un istituto tecnico

La Provincia di Lecco ha completato il monitoraggio

Nell’anno scolastico 2025/2026 sono 395 gli studenti che hanno conseguito la qualifica professionale

LECCO – La Provincia di Lecco ha redatto il monitoraggio dei dati relativi agli esiti degli esami di maturità e di qualifica dell’anno scolastico e formativo 2025/2026, che si sono conclusi negli Istituti superiori e nei Centri di formazione professionale del territorio lecchese.

Nel Focus esami di maturità e qualifica – anno scolastico e formativo 25-26 (CLICCA QUI PER VEDERLO), strumento di lavoro a supporto delle attività di programmazione, viene descritto il flusso degli studenti in uscita dal sistema scolastico, distinguendoli nelle diverse tipologie di diploma conseguito e le relative aree di appartenenza. Il quadro presentato consente di osservare la qualità dell’offerta formativa del territorio provinciale lecchese e di supportare le attività di programmazione future.

Diploma di maturità

Gli studenti che, nell’anno scolastico 2025-2026, hanno conseguito il diploma di maturità sono stati complessivamente 2.578.

Licei: i diplomati in un liceo sono 1.358

Il 44% ha conseguito il diploma di maturità scientifica (liceo scientifico 18%, liceo scientifico – scienze applicate 23%, liceo scientifico – sportivo 3%).

L’1% ha conseguito il diploma di maturità musicale

Il 18% il diploma di maturità linguistica

Il 23% il diploma di maturità nelle scienze umane (scienze umane e economico sociale)

Il 6% il diploma di maturità classica

L’8% il diploma di maturità artistica

Istituti tecnici: i diplomati presso un istituto tecnico sono 822

Il maggior numero di diplomati tecnici si è registrato nei percorsi:

Il 18 % ha conseguito il diploma in Amministrazione finanza e marketing

Il 15% in Informatica e telecomunicazioni art. informatica e in Grafica e comunicazione

Istituti professionali: i diplomati in un istituto professionale sono 398

Il maggior numero di diplomati in un istituto professionale si è registrato nei percorsi:

Il 37 % si è diplomato all’indirizzo socio sanitario

Il 26 % nell’indirizzo servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera

Nel 2025/2026 si registra un aumento di studenti iscritti alle classi quinte rispetto all’anno scolastico precedente: 2.628 contro 2.473. Aumenta la percentuale di studenti ritirati al quinto anno che passa da 0,85% nel 2024/2025 all’1,06%. Rispetto allo scorso anno, la percentuale dei non ammessi è aumentata all’1,98 %, mentre la percentuale dei non promossi passa da 0,16 % allo 0%.

Qualificazione professionale

Nell’anno scolastico 2025/2026 sono 395 gli studenti che hanno conseguito la qualifica professionale frequentando un corso di IeFP in un Centro di Formazione Professionale o in un Istituto Superiore.

Nei percorsi di qualifica professionale, l’operatore meccanico vede il 13% di qualificati seguito dall’operatore grafico con il 12% e l’operatore delle produzioni alimentari all’11%.

I diplomi di quarto anno dei percorsi di IeFP vedono il tecnico agricolo con il 10% al pari del tecnico delle produzioni alimentari e il 9% il diploma da tecnico riparatore dei veicoli a motore.