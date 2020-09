Resegup 2020: consegnati i pacchi gara. Intanto già programmata l’edizione 2021

La consegna è avvenuta venerdì sera all’Nh Hotel Pontevecchio con la presenza del main sponsor Ande

La 2Slow annuncia: “Ci siamo già confrontati e abbiamo deciso che l’edizione 2021 si farà”

LECCO – La 2Slow, ospite dello sponsor NH Hotel Pontevecchio, ha consegnato, come promesso, i pacchi gara della Resegup 2020.

Lo zainetto griffato Ande, abbinato ad una morbida salvietta in spugna, è stato distribuito agli iscritti all’edizione 2020, gara in programma il 6 Giugno scorso e annullata, lo ricordiamo, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Se la corsa su e giù per il Resegone non si è svolta, la 2Slow ha comunque saputo far correre la solidarietà, donando ben 30mila euro, 25 mila dei quali devoluti alla Fondazione Comunitaria del Lecchese e 5 mila alla Croce Rossa Italiana di Lecco. Un gesto che è stato possibile grazie anche al buon cuore dei 1200 iscritti, quasi tutti disponibili nel donare la quota di iscrizione in beneficenza sostenendo il gesto della 2Slow.

Inoltre, grazie alla collaborazione con il main sponsor Ande, il pacco gara è stato comunque garantito e consegnato ieri sera, venerdì, presso l’NH Hotel Pontevecchio. Distribuzione iniziata alle 18 e conclusa alle 22.

Come è ormai di consuetudine, l’associazione sportiva lecchese ideatrice e organizzatrice della Resegup, ha predisposto in modo ordinato e preciso, rispettando il distanziamento, la location per il ritiro dei pacchi gara, avvenuto, grazie alla bella giornata, all’esterno dell’hotel nella piccola piazza che si affaccia sul lago di Lecco. Gli atleti, ordinati e tutti dotati di mascherina, si sono presentati per il ritiro.

“A fronte dell’emergenza sanitaria abbia condiviso la scelta di compiere un atto di solidarietà con lo scopo di contribuire ad aiutare due importanti realtà del territorio che durante l’emergenza sanitaria avevano bisogno di aiuto – ha ricordato Gianluca Pellecchia portavoce della 2Slow – Nel contempo, grazie anche ad Ande, abbiamo comunque voluto garantire a tutti gli iscritti il pacco gara, come segno di ringraziamento per il sostegno dato. Colgo l’occasione per ringraziare a nome di tutta la 2Slow sia Ande che l’NH Hotel Pontevecchio per averci ospitati”.

Intanto si guarda al nuovo anno: “L’edizione 2021 della Resegup si farà ed è già stata programmata, con Ande riconfermato come main Sponsor – annuncia Pellecchia – L’auspicio è quello di poter tornare a correre senza i numerosi vincoli che si devono rispettare oggi, sia per una questione logistica che di spazio”.

Appuntamento quindi alla Resegup 2021 che si correrà, salvo stravolgimenti di programma per cause di forza maggiore, il primo sabato di Giugno come da tradizione.