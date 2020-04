Resegup: al via un’asta benefica a supporto della lotta al Coronavirus

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra 2Slow e la coltelleria Maglio Nero di Premana

Sei coltelli speciali, premi previsti per i vincitori della ResegUp 2020, messi all’asta su Ebay: “I fondi donati agli ospedali lecchesi”

LECCO – Un’asta benefica a supporto della raccolta fondi per gli ospedali lecchesi impegnati nella lotta al Coronavirus. E’ questa l’iniziativa di solidarietà lanciata dai ragazzi della 2Slow (ResegUp) in collaborazione con la Coltelleria Maglio Nero dei Fratelli Rizzi di Premana.

Ferma la ResegUp, annullata quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, non si ferma la corsa alla solidarietà: “Con il supporto di Fausto Rizzi, skyrunner e titolare della Coltelleria Maglio Nero, nostro sponsor, abbiamo lanciato quest’asta benefica a sostegno degli ospedali lecchesi – spiegano dalla 2Slow – in palio ci sono sei coltelli edizione speciale, che ripropongono il profilo delle montagne lecchesi. Sono stati forgiati nelle officine premanesi dei Fratelli Rizzi e inizialmente erano il premio previsto per i primi tre classificati, maschi e femmine, della ResegUp 2020″.

“Visto che la gara non si terrà, per i motivi che sappiamo, abbiamo pensato di mettere all’asta i coltelli che saranno aggiudicati ai sei migliori offerenti”. Per l’occasione, la coltelleria Maglio Nero ha inciso a laser la dedica speciale per l’edizione benefica, ‘Diamo un taglio al Coronavirus’.

Di seguito i link per partecipare: ci sarà tempo fino al 16 di aprile per fare la propria offerta e aggiudicarsi così il coltello ‘Special edition 2020’