Il presidente della 2Slow Paolo Sala: “La vera forza di Resegup sono i suoi atleti”

Location scelta per la festa è stato il rifugio Ratti Cassin ai Piani di Bobbio

PIANI DI BOBBIO – Per loro le “camicie” sudate sono state tre in più delle proverbiali sette. Stiamo parlando dei Senatori della ResegUp, i fedelissimi che non hanno mancato nessuna delle dieci edizioni arrivando al traguardo di piazza Cermenati.

Per loro la 2Slow del presidente Paolo Sala ha voluto ringraziarli offrendo loro un pranzo in una location d’eccezione: quella del rifugio Ratti Cassin ai Piani di Bobbio, accolti dal titolare Jacopo Peccati.

Giorgio Milesi, Matteo Alberti, Raffaele Colombo, Ezio Colombo, Alessandro Galbusera, Marco Sacchi, Renato Butti, Stefano Agostoni, Gianluca Paganoni, Gerolamo Castelli, Lorenzo Panzeri, Gianpaolo Biffi, Luca Lombardini, Francesco Corti e Floriano Monti, sono loro i big presenti (cinque quelli assenti per motivi personali), per i quali si sono alzati i calici. Sono loro che, prima ancora del crono al traguardo, conta esserci – sempre e comunque – a testimoniare la voglia di portare a termine la ResegUp, quella gara che, ogni primo sabato di giugno raccoglie tutta la città attorno ai suoi due simboli più cari, il lago e il Resegone, per mettere alla prova gambe, muscoli e testa per una sfida contro il tempo ma soprattutto contro se stessi.

“Splendida iniziativa e ottima location da parte dell’organizzazione ResegUp” fa sapere Stefano Agostoni. “Unico rammarico – aggiunge Matteo Alberti – quello di non essere riusciti ad indossare tutti i pacchi gara e tutti i gadget raccolti in questi dieci anni”. Anche il veterano Ezio Colombo non ha voluto mancare: oltre che correre, alla rispettabilissima etá di 84 anni, in giro per i nostri monti, non disdegna una bella mangiata fra amici appassionati di corsa e di montagna.

Soddisfatto il presidente 2slow Paolo Sala: “Una giornata fortemente voluta perché – alla fine – la vera forza di Resegup sono i suoi atleti, quelli che, ogni anno, all’arrivo di piazza Cermenati, ci regalano emozioni e soddisfazioni indescrivibili”.