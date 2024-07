Resegup. Tradizionale cena dei volontari: “Grazie di cuore”

Sono circa 400 e ogni anno danno man forte alla 2Slow nell’organizzazione della skyrace lecchese

Il presidente Paolo Sala: “Senza volontari questa gara non potremmo organizzarla”

LECCO – Un aiuto fondamentale che si rinnova anno per anno quello dei circa 400 volontari che danno man forte alla 2Slow nell’organizzazione della Resegup.

Un aiuto e un contributo preziosi, come da sempre ribadisce il presidente Paolo Sala: “Senza di loro questa gara non potremmo organizzarla”. Parole che il presidente ha ripetuto anche giovedì sera, aggiungendo: “Già dalla prima edizione abbiamo avuto l’adesione di molti volontari. Ma nel corso degli anni c’è stato un incremento e di questo non possiamo che essere contenti”.

L’occasione è stata la tradizionale “Cena dei Volontari” che 2Slow organizza ogni anno per ringraziarli tutti, per l’impegno, il lavoro, la dedizione, la passione, la vicinanza e l’affezione verso questa skyrace che non è più solamente una gara di corsa in montagna, ma molto, molto di più, come spiega lo stesso Sala: “La corsa in montagna è il pretesto per organizzare un bell’evento a Lecco, che poi uno partecipi come runner, organizzatore, volontario, sponsor o tifoso non importa, ma tutti siamo parte di questa grande cosa che è la Resegup”.

Un momento conviviale, semplice, quello di giovedì sera, ma nel contempo importante e di certo non scontato, anche se da sempre la 2Slow ha dimostrato attenzione verso i volontari e non solo, come per esempio la scelta di donare un euro per ogni iscritto in beneficenza a realtà del territorio, altro fiore all’occhiello che accompagna la Resegup.

Tornando alla cena, la location scelta per il secondo anno consecutivo, è stato l’oratorio di Acquate, su concessione del parroco, don Walter Maggioni, a sua volta resegupper.

Un momento apprezzato da tutti (sono stati circa 200 i volontari presenti con alcune defezioni dovute alle vacanze) con cui si archivia l’edizione 2024 e, inevitabilmente, con cui è stata annunciata l’edizione numero 14, che si terrà sabato 7 giugno 2025.

C’è tempo, è vero, ma è buona cosa iniziare ad appuntare la data sull’agenda.