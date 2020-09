Resegup: venerdì 11 Settembre potete ritirare il pacco gara edizione 2020

La consegna presso l’hotel NH a Lecco dalle 18 alle 22

2Slow: “Consegna pacchi gara ResegUp 2020, a tutti coloro che hanno deciso di donare la loro quota di iscrizione in beneficenza”

LECCO – “Siamo pronti per la consegna pacchi gara ResegUp 2020! A tutti coloro che hanno deciso di donare la loro quota di iscrizione in beneficenza a seguito dell’emergenza COVID, ResegUp consegnerà lo zainetto dell’edizione 2020 che non abbiamo potuto correre!”.

Così l’associazione 2Slow annuncia, come promesso, la distribuzione dei pacchi gara: lo zainetto firmato Ande e ResegUp che si potrà ritirare venerdì 11 settembre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 presso l’hotel NH a Lecco. “Si raccomanda – ricordano sempre dalla 2Slow – l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze”.

Grazie al buon cuore di 2Slow e di numerosi iscritti sono stati donati ben 30 mila euro a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e della Croce Rossa Italiana (Comitato di Lecco), per sostenere la lotta contro il Coronavirus.

Un gesto di grande solidarietà che tuttavia non ha precluso la consegna del pacco gara che lo sponsor Ande ha comunque garantito.

Consegna quindi venerdì 11, a Lecco presso l’NH Hotel di via Azzone Visconti, 84.

“In precedenza – spiegano dall’associazione lecchese che organizza la Resegup – la consegna era prevista in piazza Garibaldi, ma ci siamo spostati presso il nostro sponsor NH Hotel. Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare il nostro sponsor Ande”.

2Slow fa inoltre sapere, a chi deve ritirare il pacco gara per uno o più amici, di portare la delega compilata e una copia della carta di identità della persona (o delle persone) per cui viene ritirato lo zainetto (Link per scaricare la delega).