Resinelli Outdoor Experience, nuovo passo avanti verso un rilancio turistico

Presentato il calendario di proposte e il rinnovato ufficio turistico

“Quello di oggi è solo il primo passo di un progetto che vuole spingere questa bella località”

PIANI RESINELLI – Presentato il calendario Resinelli Outdoor Experience. Nel rinnovato ufficio turistico della località montana, venerdì pomeriggio, si sono ritrovati i rappresentati dei comuni di Lecco, Mandello, Abbadia, Ballabio e della Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino che hanno aderito alla convenzione per un maggior sviluppo in chiave turistica dei Resinelli.

“Questo è un po’ il nostro primo successo, ma stiamo portando avanti tutta una serie di iniziative – ha detto Roberto Sergio Azzoni, sindaco di Abbadia Lariana, comune capofila -. Resinelli Outdoor Experience si incentra sulla promozione dei Piani Resinelli attraverso una serie di proposte. Il progetto vuole spingere questa località”.

“Abbiamo subito pensato a cosa concretamente si poteva fare con le risorse del bando regionale per promuovere i Resinelli – ha detto Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività del comune di Lecco -. Il primo passo è stato realizzare una serie di strumenti, sia cartacei che digitali, perché gli obiettivi che abbiamo raccolto erano quelli di valorizzare l’attrattività turistica dei Resinelli in tutte le stagioni”.

Resinelli Outdoor Experience mette le sue basi sullo spazio fisico dell’ufficio turistico che è stato rinnovato nell’organizzazione dei suo spazi e che garantirà tempi di apertura più estesi: “Il primo strumento è il libretto che siamo qui a presentare oggi, che contiene la programmazione fino alla fine dell’anno – ha proseguito Cattaneo -. L’idea è quella di aiutare chi arriva qui a orientarsi nell’offerta turistica dei Piani Resinelli. Un lavoro sicuramente perfettibile, questo è un primo passaggio, ma dietro a questa serie di proposte ci sono sia persone che lavorano (economia di montagna), sia volontari che si fanno carico dell’accompagnamento e della cura dei luoghi”.

Un’iniziativa promozionale che, in autunno, si completerà anche con una campagna pubblicitaria sulla piazza di Milano e che sfrutterà i mezzi di trasporto, treni e metro in particolare.

“Queste iniziative non nascono oggi, ma si è sempre cercato di fare qualcosa per animare i Resinelli e richiamare le persone – ha detto Carlo Greppi, presidente della Comunità Montana -. Un lavoro che non si fermerà qui ma continuerà anche nei prossimi anni nell’ambito della convenzione stipulata con i comuni. Come Comunità montana è stata riaperta la Casa Museo di Villa Gerosa è c’è già una buona affluenza, entro fine luglio dovremo riuscire a completare i lavori nell’ex Stalletta con la realizzazione dei servizi igienici, mentre a breve dovremmo pubblicare il bando per l’assegnazione dello spazio che era occupato dal parco avventura. I Resinelli sicuramente meritano attenzione da parte di tutti i cinque enti coinvolti e noi lavoreremo con continuità e collaborazione”.

“Sono molto felice di questo progetto perché ai Resinelli ci sono cresciuta – ha detto Silvia Nessi, assessore al turismo del comune di Mandello -. Vedo uno sguardo moderno nella promozione di questo luogo e credo che questo sia molto importante”. “Quello di oggi non è un arrivo ma un passo importante che dimostra la collaborazione tra enti – ha detto Giovanni Bruno Bussola, sindaco di Ballabio -. Mi preme fare un grosso in bocca al lupo a chi gestirà l’ufficio informazione che riveste sicuramente tanta importanza nello sviluppo turistico della località”.

Sofia Bolognini e Simone Masdea di Resinelli Tourism Lab, gestiranno l’ufficio turistico Resinelli Outdoor Experience, inaugurato ufficialmente ieri ma attivo già da aprile: “I Resinelli sono la casa del nostro cuore: vogliamo vivere qui, portare le nostre competenze qui, lavorare qui – hanno detto -. Per promuovere i Resinelli serve lavorare tutti insieme e vedere qui tanta gente ci fa molto piacere. Tra poche settimane partirà il noleggio di e-bike; avremo cavalli, pony, alpaca con cui poter fare dei tour; attiveremo il doposcuola per i bimbi; metteremo insieme una rassegna letterale e una rassegna musicale e ci saranno tante altre attività. E poi, vogliamo che lo spazio dell’ufficio turistico diventi un luogo pubblico, aperto a tutti, vivo, attraversato: realizzeremo uno spazio di co-working e attiveremo uno sportello gratuito per giovani imprese che vogliono lavorare in quota. La montagna ha bisogno di turisti ma anche di gente che vuole viverci. Ringraziamo le istituzioni per la fiducia che ci hanno dato e che ci ha permesso di cominciare a realizzare questa rete di collaborazioni”.

IL CATALOGO RESINELLI OUTDOOR EXPERIENCE

