L’antico lavatoio è situato all’imbocco della Val Calolden

Smantellato il tetto pericolante; verrà sostituito con uno nuovo

LECCO – L’antico lavatoio di Pomedo ormai da mesi era inaccessibile per via del tetto pericolante, a tal punto che il Comune di Lecco è intervenuto transennando la zona.

Situato all’imbocco della Val Calolden, lungo via Pacinotti, con accesso anche da un breve sentiero che costeggia via Paolo IV, il lavatoio è caro ai laorchesi, ma lo è anche per tutti gli escursionisti che imboccano lo storico sentiero della Val Calolden che conduce ai Piani Resinelli, tappa quasi fondamentale per un sorso d’acqua fresca, sia per chi inizia o per chi finisce il cammino.

Ma anche una piccola oasi di frescura, soprattutto nelle calde giornate d’estate soprattuto per gli anziani.

Nei giorni scorsi, gli operai del comune sono intervenuti, ed hanno smantellato il tetto.

“Abbiamo messo in sicurezza la zona anche se l’avevamo già transennata – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Valsecchi – E poi quel tetto andava sistemato. Non so ancora fornire le tempistiche di fine lavori, ma provvederemo quanto prima al rifacimento del tetto per ridare ai laorchesi lo storico lavatoio di Pomedo”.