RFI e Ferrovietrenord aprono i cantieri estivi: modifiche e interruzioni anche sulle linee ferroviarie lecchesi

I lavori infrastrutturali programmati coinvolgeranno anche la linea Como-Lecco e la tratta Calolziocorte-Ponte San Pietro, con modifiche alla circolazione fino ad agosto

LECCO – Estate di cantieri sulla rete ferroviaria lombarda, con ripercussioni dirette anche per il Lecchese.

Fra giugno e settembre saranno infatti numerose le modifiche alla circolazione dei treni che interesseranno Lecco e diversi comuni della provincia, a partire dalla linea Milano-Molteno-Lecco e dalla tratta Lecco-Ponte San Pietro.

Previsti stop temporanei, riduzioni del servizio e autobus sostitutivi per consentire a RFI e FERROVIENORD di eseguire lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale. Disagi attesi in particolare per pendolari, studenti e lavoratori che ogni giorno si spostano verso Milano, Monza, Como e Bergamo. Trenord invita i viaggiatori a consultare costantemente il portale dedicato ai cantieri sul proprio sito per verificare aggiornamenti, orari e soluzioni alternative di viaggio.

I cantieri estivi e le modifiche al servizio

3 giugno-30 settembre: modifiche circolazione Ponte Po

Per lavori di manutenzione straordinaria al Ponte sul Po, subirà modifiche la circolazione delle linee Asti-Alessandria/Novi Ligure-Pavia-Milano, Stradella-Pavia-Milano, S19 Albairate-Milano Rogoredo. Le modifiche si articoleranno in tre fasi:

3 giugno-19 luglio “Fase 1” e 29 agosto-30 settembre “Fase 3” : la circolazione avverrà su unico binario fra Bressana Bottarone e San Martino Cava. Sarà parzialmente rimodulata l’offerta ferroviaria: saranno sospesi i collegamenti Milano Greco Pirelli-Novi Ligure e Milano Greco Pirelli-Tortona. I viaggiatori potranno viaggiare sui collegamenti Asti-Alessandria-Milano Centrale, RV Genova-Milano Centrale, Milano-Pavia-Stradella-Piacenza; saranno inoltre previsti bus sostitutivi.

: la circolazione avverrà su unico binario fra Bressana Bottarone e San Martino Cava. Sarà parzialmente rimodulata l’offerta ferroviaria: saranno sospesi i collegamenti Milano Greco Pirelli-Novi Ligure e Milano Greco Pirelli-Tortona. I viaggiatori potranno viaggiare sui collegamenti Asti-Alessandria-Milano Centrale, RV Genova-Milano Centrale, Milano-Pavia-Stradella-Piacenza; saranno inoltre previsti bus sostitutivi. 20 luglio-28 agosto “Fase 2”: sarà sospesa la circolazione dei treni nella tratta Pavia-Voghera/Pinarolo Po. Per i viaggiatori saranno attivati bus sostitutivi; i “Treni del mare” seguiranno itinerari alternativi.

7 giugno-5 luglio: sospesa circolazione Gallarate-Varese-Porto Ceresio/Stabio

Per lavori di potenziamento infrastrutturale svolti da RFI, dal 7 giugno al 5 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni lungo le tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio, con impatto sul servizio delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Gallarate-Porto Ceresio, TILO S40 Como-Mendrisio-Varese, TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Lungo le tratte interrotte sarà attivato un servizio sostitutivo su bus. Ai viaggiatori saranno indicati itinerari alternativi, in particolare la linea Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate per gli spostamenti fra Milano e Gallarate.

7-13 giugno: sospesa circolazione Gallarate-Rho

Per lavori di potenziamento infrastrutturale svolti da RFI, dal 7 al 13 giugno sarà sospesa la circolazione dei treni fra Gallarate e Rho, con impatto sul servizio delle linee Milano-Gallarate-Luino, Milano-Domodossola.

Sulle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Gallarate-Porto Ceresio e TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa il nuovo cantiere si aggiungerà ai lavori che interessano le tratte Gallarate-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio. Per questo, dal 7 al 13 giugno sarà completamente sospeso il servizio delle linee Milano-Gallarate-Porto Ceresio e TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa. La linea S5 circolerà solo fra Rho e Treviglio.

Fra Gallarate e Rho sarà attivato un servizio sostitutivo su bus; l’offerta delle linee interessate sarà rimodulata in modo da garantire tutti i collegamenti. Per spostarsi fra Milano, Gallarate e Domodossola sarà possibile utilizzare la linea Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate, che nei giorni di lavori prolungherà la corsa per e da Arona/Domodossola.

7 giugno-5 luglio: sospesa circolazione Triuggio-Lecco e Como Camerlata-Molteno

Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, dal 7 giugno al 5 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Triuggio e Lecco, sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco, e sulla linea Como-Molteno-Lecco.

Per la sostituzione della linea S7, saranno attivi bus sostitutivi fra Lecco e Triuggio; fra Triuggio e Milano circoleranno i treni. Per la linea Como-Lecco sarà attivato un servizio sostitutivo Como Camerlata-Molteno; fra Como San Giovanni e Como Camerlata i viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea S11 o della linea Milano Cadorna-Como Lago, grazie all’interscambio a Camerlata.

14 giugno-13 settembre: modifiche circolazione Rho-Milano Certosa

Per una riduzione di capacità dell’infrastruttura fra Rho e Milano Certosa dovuta a lavori propedeutici alla realizzazione della nuova stazione di Milano MIND, dal 14 giugno al 13 settembre sarà rimodulata l’offerta delle linee S6 Novara-Milano-Treviglio e S11 Rho-Milano-Como.

La linea S6 circolerà fra Rho e Novara; la S11 fra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni. I viaggiatori potranno seguire itinerari ferroviari alternativi, in particolare la linea S5; le stazioni saranno collegate dalle linee metropolitane e del tpl.

14 giugno-26 luglio: circolazione sospesa Domodossola-Arona/Sesto Calende

Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona; dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all’intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Fra le stazioni interessate dall’interruzione circoleranno bus sostitutivi.

6-26 luglio: circolazione sospesa Cremona-Cava Tigozzi/Olmeneta

Per lavori di manutenzione infrastrutturale svolti da RFI, dal 6 al 26 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Cremona e Olmeneta, sulla linea Milano-Cremona-Bozzolo, e fra Cremona e Cava Tigozzi, sulla linea Milano-Treviglio-Cremona. Sarà attivato un servizio sostitutivo su bus Cremona-Cava Tigozzi; i bus sostitutivi che già collegano Mantova e Bozzolo estenderanno l’itinerario verso Cremona e Olmeneta.

17 luglio-21 agosto: modifiche circolazione Calolziocorte-Ponte San Pietro

Per lavori infrastrutturali svolti da RFI a Calolziocorte e Ambivere, dal 17 luglio al 2 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni fra Calolziocorte e Ponte San Pietro, sulla linea Lecco-Ponte San Pietro. Il collegamento sarà garantito dal servizio sostitutivo Bergamo-Ponte San Pietro, che sarà esteso a Calolziocorte.

Per una riduzione di capacità dell’infrastruttura in conseguenza dei lavori tra le due stazioni, dal 3 al 21 agosto l’offerta ferroviaria sarà rimodulata con una riduzione della frequenza dei treni; saranno previsti bus sostitutivi.

3-30 agosto: sospesa circolazione Passante ferroviario di Milano

Per lavori di manutenzione infrastrutturale svolti da RFI nel Passante ferroviario di Milano, dal 3 al 30 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni fra Milano Rogoredo/Milano Porta Vittoria e Milano Certosa/Milano Bovisa. Nelle settimane di lavori, i treni non serviranno le stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria.

L’interruzione – che si aggiunge ad altri cantieri sulla rete – interesserà le linee S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Treviglio-Milano-Varese, S6 Novara-Rho, S13 Garbagnate-Milano-Pavia e ne prevedrà la rimodulazione dell’offerta. In particolare:

S1: circolerà fra Lodi e Milano Bovisa, effettuando da Milano Rogoredo un percorso alternativo con fermate a Milano Forlanini, Milano Lambrate, Milano Porta Garibaldi Superficie

S5: l’offerta prevedrà una corsa all’ora fra Varese e Milano Porta Garibaldi Superficie; una corsa all’ora fra Varese-Milano Porta Garibaldi Superficie-Milano Lambrate-Pioltello

S6: circolerà fra Rho e Novara per il concomitante cantiere legato a MIND

S13: circolerà fra Milano Rogoredo e Pavia

Le stazioni saranno collegate dalle linee metropolitane e del tpl.

3-30 agosto: modifiche circolazione Pioltello-Treviglio

Per una riduzione di capacità dell’infrastruttura per lavori di RFI fra Pioltello e Treviglio, dal 3 al 30 agosto sarà rimodulata l’offerta delle linee Milano-Pioltello-Bergamo, Milano Greco Pirelli-Treviglio-Brescia, S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Rho.

In particolare, data la concomitanza con altri lavori, l’offerta della linea S5 sulla tratta prevedrà una corsa all’ora sull’itinerario Varese-Milano Porta Garibaldi-Milano Lambrate-Pioltello; quella della linea S6 prevedrà una corsa ogni 30 minuti fra Rho e Novara.

3-30 agosto: modifiche circolazione Seveso-Camnago

Per lavori di potenziamento svolti da FERROVIENORD nel nodo di Seveso, dal 3 al 30 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni fra Seveso e Camnago, con impatto sul servizio della linea S4 Milano Cadorna-Camnago. Fra le stazioni circoleranno bus sostitutivi.

7-11 agosto: sospesa circolazione Brescia-Montirone

Per lavori di manutenzione infrastrutturale svolti da RFI, dal 7 all’11 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni fra Brescia e Montirone, sulla linea Brescia-Piadena-Parma. Saranno previsti bus sostitutivi fra le stazioni interessate dai lavori.

9-13 agosto: sospesa circolazione Bergamo-Treviglio

Per lavori di potenziamento infrastrutturale svolti da RFI, dal 9 al 13 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni fra Bergamo e Treviglio, con impatto sulle linee Bergamo-Treviglio e Milano-Bergamo. Saranno previsti bus sostitutivi fra le stazioni interessate dai lavori.

17-23 agosto: sospesa circolazione Pavia-Corteolona

Per lavori di manutenzione infrastrutturale svolti da RFI, dal 17 al 23 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni fra Pavia e Corteolona, sulla linea Pavia-Codogno. Saranno previsti bus sostitutivi fra le stazioni interessate dai lavori.

24-30 agosto: modifiche circolazione Meda-Cormano

Per lavori di potenziamento infrastrutturale svolti da FERROVIENORD nel nodo di Seveso, dal 24 al 30 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni fra Meda e Cormano, con impatto sul servizio della linea S4 Milano Cadorna-Camnago e Milano-Asso. Saranno previsti bus sostitutivi fra le stazioni interessate dai lavori.

31 agosto-6 settembre: sospesa circolazione Milano Rogoredo-Milano San Cristoforo

Per lavori di manutenzione infrastrutturale svolti da RFI, dal 31 agosto al 6 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra Milano Rogoredo e Milano San Cristoforo, con impatto sul servizio delle linee Milano-Mortara-Alessandria, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S19 Albairate-Milano Rogoredo. Le stazioni saranno collegate dalle linee metropolitane e del tpl urbano.

7 settembre 2026-agosto 2027: sospesa circolazione Triuggio-Villasanta

Per lavori connessi alla realizzazione di Pedemontana, dal 7 settembre 2026 per circa un anno sarà sospesa la circolazione dei treni fra Triuggio e Villasanta, sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco. Per i viaggiatori saranno previsti bus sostitutivi e itinerari ferroviari alternativi.