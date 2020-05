Riaprono i negozi in centro, ripartenza più difficile per locali e ristoranti (VIDEO)

Il nuovo inizio del commercio che può ripartire dopo il lockdown

Vetrine aperte in centro Lecco. I tavolini dei locali, invece, restano vuoti

LECCO – Il 18 maggio segna l’inizio della ripartenza anche a Lecco del commercio con la riapertura dei negozi al dettaglio. In centro molte vetrine hanno finalmente riaperto, altre invece lo faranno nei prossimi giorni.

Non è ancora ripartenza invece per locali e ristoranti, tranne per poche eccezioni, i tavoli fuori dai locali sono rimasi vuoti. Troppo tardi, solo ieri, sono arrivate le regole a cui i titolari delle attività devono attenersi e questo ritardo ha messo in difficoltà i pubblici esercizi che lunedì non hanno potuto riaprire.

Nel video, realizzato in mattinata, abbiamo chiesto agli esercenti come stanno vivendo questo nuovo inizio.