Ricettività in provincia di lecco: raggiunta quota 3.900 strutture

LECCO – Le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e le locazioni turistiche in provincia di Lecco si stanno avvicinando al traguardo delle 4.000 unità, infatti in questi giorni di inizio luglio hanno già raggiunto le 3.900, con una tendenza sempre in crescita da circa un decennio, dall’entrata in vigore della legge regionale 27/2015, che si riflette su un continuo ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva del territorio.

Da inizio anno si contano circa 550 strutture in più in provincia di Lecco, una crescita che sta superando quella degli anni precedenti e che sta proseguendo anche nei mesi estivi: in solo un mese, dai primi di giugno ai primi di luglio si registrano oltre 100 attività di nuovo avvio in più, che riguardano soprattutto le case e appartamenti per vacanze e le locazioni turistiche, ma non mancano neppure le attività imprenditoriali, soprattutto di tipo non alberghiero.

Attualmente alle 3.900 strutture ricettive e locazioni turistiche presenti in provincia di Lecco corrispondono circa 11.000 camere e 31.000 posti letto complessivi: dati che variano quotidianamente, in costante aggiornamento sull’applicativo regionale Ross 1000 per effetto di nuove aperture, variazioni o cessazioni che si verificano ogni giorno.

I dati sono consultabili sulle nuove dashboard rese di recente disponibili alle pagine dedicate sul sito di Regione Lombardia, che riportano informazioni relative alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, sulle tipologie di struttura, sulla capacità ricettiva e sulla distribuzione territoriale, a livello provinciale e comunale.

I valori sono aggiornati mensilmente, sulla base dei dati aggiornati giornalmente dalle province, per territorio di competenza, attraverso l’applicativo regionale Ross 1000.