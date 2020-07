Riconoscimento per la “Steppo” dal comune dopo la sua ultima impresa

Stefania Valsecchi premiata dal Comune dopo la sua Lecco-Olimpo

Le congratulazioni del sindaco Brivio e un riconoscimento formale

LECCO – Il consiglio comunale di lunedì sera si è aperto con l’omaggio dell’amministrazione comunale a Stefania Valsecchi, la “Steppo” così come conosciuta in città e nel mondo dello sport.

L’atleta è appena tornata dalla sua ultima impresa, raggiungere da Lecco il monte Olimpo in Grecia con la sua bicicletta. In 15 giorni la Steppo ha macinato 1900 km e diversi migliaia di metri di dislivello, attraversando l’Italia e una parte della Grecia per arrivare in vetta al Monte Olimpo, 2.917 metri sul livello del mare.

L’impresa, ha spiegato l’atleta, “è dedicata a Lecco” e “a chi ha sofferto in questo periodo assurdo che abbiamo vissuto. L’appello che faccio è quello di tenere gli occhi fissi su ciò che abbiamo di bello e buono per svelarlo sempre, anche durante le difficoltà più grandi”.