Rientro a scuola a settembre: ingresso unico o doppio turno? Dipende dal Covid

Riunione martedì del tavolo di coordinamento scuola e trasporti in vista del prossimo anno scolastico

Ipotizzati tre scenari in base all’evoluzione epidemiologica: in caso di permanenza in zona bianca unico ingresso alle 8 e tutti in presenza

LECCO – Rientro a scuola a settembre: si ragiona su tre scenari in base all’andamento della situazione epidemiologica da Covid. Si è riunito ieri, giovedì, il tavolo di coordinamento dei comparti scuola e trasporti in vista dell’anno scolastico 2021-2022. Il Prefetto Castrese De Rosa ha ribadito l’obiettivo di riportare tutti gli studenti in classe garantendo, al contempo, la ripresa in sicurezza delle attività didattiche.

Fondamentale sarà capire quale sarà l’evoluzione dell’emergenza sanitaria alla luce, da una parte, delle minacce rappresentate dalle nuove varianti e, dall’altra, dalla maggior tutela e protezione garantita dalla crescente quota di popolazione protetta dalla vaccinazione.

Ed è proprio per questo che il tavolo, dopo aver esaminato le esigenze dei rappresentanti della scuola, dei trasporti e degli enti locali, ha ragionato intorno a tre possibili ipotesi di ingresso, calibrate sull’aggravarsi degli scenari epidemiologici che potrebbero verificarsi.

Nel caso in cui i contagi dovessero continuare a restare su livelli bassi, tali da far restare la Lombardia in zona bianca, è previsto di fatto un ritorno alla (quasi) normalità, con l’attività didattica in presenza per la totalità degli studenti e un unico ingresso alle 8. Resta il vincolo della capienza dei trasporti all’80% ed il ricorso all’utilizzo dei bus a noleggio con tutti i posti seduti occupati, previa decisione in tal senso del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute.

Nel caso invece la situazione epidemiologica dovesse aggravarsi verrebbe riproposto il doppio ingresso, già sperimentato nel corso di quest’anno scolastico ma leggermente modificato negli orari: si entrerebbe infatti alle 8 con secondo turno alle 9.

Previsto anche un terzo scenario, da applicarsi in via residuale, che prevede il doppio ingresso negli stessi orari dello scorso anno ovvero 8 e 9.40

Va da sé che in tutte e tre le ipotesi sarà necessario adottare i conseguenti protocolli per garantire il rispetto della normativa anticovid, compreso il ricorso all’utilizzo di volontari all’entrata e all’uscita dalle scuole.