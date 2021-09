Lezioni in sicurezza anche nel tragitto verso le scuole

Saranno presidiati i punti di maggiore flusso degli studenti, ovvero stazioni e le principali fermate degli autobus

LECCO – Dopo l’incremento dei mezzi pubblici (vedi articolo) che consentirà di tornare tutti a scuola in presenza e in un unico orario anziché su più turni(e Lecco è una delle poche province lombarde ad esserci riuscita), ora si prepara a gestire i flussi di studenti: per questo la Prefettura sta predisponendo un piano ‘anti-assembramenti’ per garantire la sicurezza anche nel tragitto verso le scuole.

In mattinata il Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica durante il quale è stato condiviso il piano operativo per gestire le criticità che dovessero verificarsi in relazione agli spostamenti della popolazione studentesca. presidiando i punti maggiormente sensibili.

In particolare, spiegano dalla Prefettura, sono stati indicati tra i punti da presidiare, le stazioni ferroviarie, le principali fermate del trasporto pubblico locale in prossimità degli istituti scolastici, i punti di passaggio obbligato per transito da fermate a strade comunali.

I Centri Operativi dei Comuni sede degli Istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado o di Centri di Formazione Professionale (Lecco, Calolziocorte, Casatenovo, Monticello, Colico, Merate, Oggiono e Valmadrera) dovranno individuare i punti di maggiore criticità, garantendo anche un attività di raccordo a cura delle Polizie locali.

Spetterà al questore Alfredo D’Agostino, in un apposito Tavolo Tecnico, a definire nel dettaglio il dispositivo operativo, coordinando tutte le forze in campo.

“Sono convinto-ha affermato il prefetto De Rosa- che le misure adottate, unanimemente condivise, grazie al contributo di tutti, possono concorrere ad assicurare il rientro a scuola in sicurezza insieme ai comportamenti corretti anche all’esterno della scuola e al di fuori dei mezzi di trasporto. Per questo rivolgo un appello a tutti gli studenti affinchè continuino a dimostrare il grande senso di responsabilità che finora li ha contraddistinti”.