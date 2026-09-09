Rientro a scuola, la Provincia incontra il Tpl: “Pronti a intervenire sulle criticità”

L’Agenzia ha assicurato un impegno costante e un monitoraggio del servizio, in particolare nelle prime settimane in cui le scuole adotteranno un orario provvisorio

LECCO – Giovedì 3 settembre, in vista dell’avvio della nuova stagione scolastica, la Provincia di Lecco ha incontrato l’Agenzia per il Trasporto pubblico locale delle province di Como, Lecco e Varese per fare il punto della situazione e avere aggiornamenti in merito all’inizio del nuovo orario scolastico, che partirà dal prossimo 14 settembre.

L’incontro ha consentito alla Presidente Alessandra Hofmann e al Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli di avere ampie assicurazioni da parte dell’Agenzia circa il servizio offerto alle migliaia di studenti che riprenderanno l’attività didattica, in particolare per quelli che frequentano le scuole superiori.

L’Agenzia ha assicurato un impegno costante e un monitoraggio del servizio, in particolare nelle prime settimane in cui le scuole adotteranno un orario provvisorio, così da implementare ed eventualmente ricalibrare il servizio con eventuali accorgimenti alla luce dell’orario definitivo delle lezioni.

“L’inizio del nuovo anno scolastico richiede sempre un’attenzione particolare anche dal punto di vista del trasporto pubblico locale – commenta la Presidente Hofmann – In quest’ottica rientra l’incontro che abbiamo voluto organizzare con l’Agenzia del Tpl, che ci ha aggiornato sul servizio legato all’avvio del nuovo anno scolastico. La Provincia di Lecco continuerà a sensibilizzare gli operatori del trasporto pubblico per assicurare una risposta adeguata alle necessità degli studenti”.

“Esprimo una moderata soddisfazione per l’incontro – sottolinea il Vicepresidente Micheli – Mi sento rassicurato del fatto che, in caso di problematiche che potrebbero verificarsi in corso d’opera, cosa normale quando si avvia un nuovo anno scolastico, c’è la disponibilità dell’Agenzia a venire incontro alle necessità e alle richieste dei Comuni, dell’utenza e delle scuole. In ogni inizio è sempre necessario avere qualche attenzione in più; perciò, ci è sembrato giusto fare questo incontro e siamo pronti a farne altri, se necessario”.