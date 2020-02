Rifiuti, a Lecco tariffa puntuale dal 2022. Più differenzi, meno paghi

Dal 1° gennaio 2021 comunicazioni e distribuzione dei sacchi

Dal 2022 l’avvio della tariffazione vera e propria

LECCO – Si intavola il percorso per l’istituzione della tariffa puntuale dei rifiuti anche a Lecco: nel corso della seduta di giunta comunale di giovedì, è stata approvata l’introduzione della tariffa puntuale nel comune di Lecco a partire dal gennaio del prossimo anno, quando si avvierà ufficialmente.

Tale introduzione spiegano dal Comune, recepisce la proposta progettuale di SILEA, gestore del servizio integrato dei rifiuti e partirà con la comunicazione alla cittadinanza, la distribuzione degli appositi sacchi RFID e la prima fase di conta dei sacchi di frazione indifferenziata conferiti.

La tariffazione puntuale vera e propria, che modificherà anche la strutturazione della TARI con l’obiettivo di renderla più equa in relazione all’effettivo comportamento delle singole utenze, partirà invece dal 2022.

Come funziona

La tariffazione puntuale è un sistema di gestione dei rifiuti che identifica i quantitativi volumetrici di rifiuto indifferenziato (attraverso il conteggio dei sacchi esposti) prodotto dalle singole utenze, al fine di legare la tariffa anche all’effettiva produzione di rifiuti non differenziati.

Tra gli obiettivi di questa scelta c’è la volontà di migliorare la raccolta differenziata, legando una componente della futura tariffa anche all’effettivo quantitativo volumetrico di sacchi di rifiuto indifferenziato esposti. Questo produrrà infatti una tariffa maggiormente legata all’effettivo comportamento di chi produce i rifiuti.

I mesi che seguiranno, spiegano dal Comune, saranno funzionali all’operatività del sistema e serviranno per fornire alla cittadinanza tutti gli strumenti necessari a comprenderne al meglio il funzionamento, che tuttavia, in sostanza, imporrà semplicemente di smaltire i rifiuti indifferenziati non più in sacchi qualsiasi, ma in appositi sacchi che saranno distribuiti, dotati di una tecnologia in grado di essere rilevata e contabilizzata dagli operatori, nonchè associata a una specifica utenza.

L’assessore Dossi: “Obiettivo importantissimo”

“L’obiettivo che ci siamo posti ha un valore ambientale importantissimo – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi – se vogliamo ridurre i rifiuti che vanno all’inceneritore e se vogliamo andare sempre più verso una gestione circolare degli stessi, la tariffazione puntuale è un elemento fondamentale. Questo sistema intende guidare le scelte collegate con gli stili di vita dei cittadini portando – a monte – a una più generale riduzione della produzione dei rifiuti e all’innesco di comportamenti virtuosi”

“Ora – prosegue – spetterà al Comune e a Silea gestire tutto al meglio passo dopo passo. Nei prossimi mesi scenderemo negli aspetti progettuali di dettaglio e daremo una comunicazione attenta e chiara alla popolazione, sottolineando che la tariffazione puntuale dei rifiuti è un’importantissima risposta a quella richiesta di maggiore attenzione all’ambiente che – fortunatamente – si è ormai diffusa nella sensibilità delle persone”.