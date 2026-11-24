Proseguono le attività di videosorveglianza per l’individuazione dei responsabili degli illeciti, a novembre 9 sanzioni

L’amministrazione: “Sanzioni proporzionate alla gravidà delle condotte”

LECCO – Multe più salate per chi abbandona i rifiuti o non rispetta le regole della raccolta differenziata. La Giunta comunale di Lecco ha approvato i nuovi importi delle sanzioni amministrative previste dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, introducendo un inasprimento delle penalità. Se fino ad oggi le violazioni erano punite con una sanzione compresa tra 25 e 500 euro, con un importo minimo di 200 euro, ora la soglia di partenza viene innalzata proprio a 200 euro.

La modifica riguarda il pagamento in misura ridotta, ovvero quello effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La normativa consente infatti ai Comuni di differenziare gli importi delle sanzioni, nel rispetto dei limiti di legge, in base alla natura e alla gravità delle infrazioni.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle iniziative messe in campo dall’amministrazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti scorretti nella gestione della raccolta differenziata. Dallo scorso luglio sono attivi i controlli attraverso sistemi di videosorveglianza mobile, affidati alla società Alma Sicurezza Srl, con l’obiettivo di individuare i responsabili degli illeciti.

Un’attività che ha già prodotto i primi risultati. Nel mese di ottobre, grazie ai sistemi di videosorveglianza, sono stati redatti cinque verbali, mentre a novembre sono state irrogate nove sanzioni per abbandono di rifiuti. A queste si aggiungono quattro multe per errato conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata.

A commentare la stretta sono gli assessori comunali all’Ambiente, Simone Brigatti, e alla Polizia Locale, Marco Caterisano: “L’inasprimento delle sanzioni per chi abbandona i rifiuti rappresenta un importante passo per la nostra città, perché permetterà di prevenire comportamenti lesivi per l’intera comunità, che danneggiano il decoro urbano e la pulizia degli spazi pubblici”.

“Si trattava di una necessità concreta, alla quale abbiamo dato risposta introducendo sanzioni proporzionate alla gravità delle condotte”, proseguono i due assessori, auspicando che il provvedimento, insieme ai controlli attraverso le telecamere itineranti, possa contribuire non soltanto a individuare e sanzionare con maggiore efficacia chi non rispetta le regole, ma soprattutto a prevenire il verificarsi di questi illeciti.