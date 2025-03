Rifiuti abbandonati nel parcheggio dopo la partita di calcio: “E la pulizia?”

La foto-denuncia di un lettore dopo la partita Lecco-Vicenza che si è tenuta lunedì sera

Vetri vuoti, cartoni e altri rifiuti abbandonati dagli ospiti nel parcheggio di via Ponte Alimasco

LECCO – Le condizioni di alcune aree del parcheggio di via Ponte Alimasco al centro della ‘denuncia’ fatta da un residente.

“Lunedì sera – scrive – si è tenuto l’incontro calcistico Lecco-Vicenza e, come solito, i tifosi ospiti sono stati accolti nell’area di sosta di via Ponte Alimasco. Sono passati quattro giorni e l’area si presenta ancora così”. A parlare sono le fotografie: bottiglie di vetro vuote, cartoni e fazzoletti sono stati abbandonati in diversi punti del parcheggio.

“È mai possibile che in 4 giorni nessuno sia ancora passato a pulire e, ancora peggio, che non venga programmata una pulizia proprio per queste situazioni?” domanda il cittadino “Ma la programmazione e l’organizzazione dove sono?”.