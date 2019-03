Lunedì parte la sperimentazione della raccolta rifiuti in centro

Nuovi orari per cittadini ed esercenti

LECCO – Lunedì parte la sperimentazione attivata da Comune di Lecco e Silea che determina un cambiamento dei tempi di raccolta dei rifiuti nella sola zona 1 (centro e lungolago).

Le novità riguardano sia le utenze domestiche, sia le non domestiche e coinvolgono tutte le frazioni di raccolta:

La modifica, spiegano dal Comune, “intende evitare, soprattutto in vista della bella stagione, la presenza di rifiuti per le strade nelle ore serali quando molti cittadini e turisti sono a passeggio. Con la collaborazione dei cittadini e degli operatori del centro potremo garantire una città più pulita o ordinata”.

Per maggiore chiarezza ecco alcune domande con risposta sul tema:

Sono un cittadino e vado a lavorare la mattina alle 5.30. Posso esporre i miei rifiuti a quell’ora? SÌ, i rifiuti possono essere esposti dalla mezzanotte fino fino alle 9.

Sono un cittadino che rientra a casa alle 20. Posso esporre i miei rifiuti a quell’ora? NO, i rifiuti possono essere esposti solo il giorno della raccolta, da mezzanotte fino alle 9.

Ho un negozio e chiudo alle 19. Posso esporre i miei rifiuti come facevo prima? NO, i rifiuti devono essere esposti il giorno della raccolta, dalla mezzanotte, o all’apertura del proprio negozio.

Ho un negozio che apre alle 10.30. Posso esporre i rifiuti a quell’ora? SÌ, ma non oltre le 10.30, perché questo è l’orario massimo di esposizione, valido per i soli negozi che aprono a quell’ora.

Ho un bar e chiudo alla 1. Devo aspettare la mattina successiva per esporre i rifiuti? NO, i bar e tutti i pubblici esercizi, come anche tutti i cittadini, possono esporre i rifiuti a partire da mezzanotte.