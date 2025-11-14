Rifiuti nei boschi accanto alla Lecco-Ballabio, intervento di pulizia di Silea

Nella mattinata di oggi ripulito il tratto di sentiero che collega il rione di Bonacina a Versasio

Il Comune di Lecco ha raccolto la segnalazione dei giorni scorsi

LECCO – Nella mattinata di oggi, venerdì 14 novembre, Silea – su richiesta del Comune di Lecco – è intervenuta per ripulire dai rifiuti il sentiero che collega il rione di Bonacina alla località  Versasio. La segnalazione era arrivata da un nostro lettore negli scorsi giorni.

Un punto, purtroppo, particolarmente soggetto all’abbandono dell’immondizia poiché adiacente a una piazzola di sosta della nuova Lecco-Ballabio. Quello di stamattina non è il primo intervento di pulizia da parte di Silea, ma la maleducazione di alcune persone vanifica il lavoro degli addetti trasformando quel tratto di sentiero in una vera e propria discarica.