La nuova modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà avviata il 1° luglio 2021

Nessun cambiamento per i cittadini: giorni di raccolta e tariffe restano invariate

LECCO – Partirà il prossimo 12 aprile la distribuzione del sacco rosso in città in sostituzione dell’attuale “sacco trasparente”: questo è il primo passo per il nuovo modello di raccolta differenziata basato sulla “misurazione puntuale” dei rifiuti indifferenziati attivo dal prossimo 1° luglio a Lecco.

Il nuovo “sacco rosso” per il conferimento dei rifiuti indifferenziati non riciclabili sarà infatti dotato di un microchip (tecnologia RFID) contenente un codice identificativo associato alla singola utenza. Durante le attività di raccolta rifiuti, un apposito dispositivo consentirà di riconoscere il codice utente e di conteggiare automaticamente i conferimenti effettuati da ciascuno.

“Rispetto alle attuali modalità di raccolta non ci saranno cambiamenti per i cittadini: anziché utilizzare il ‘sacco trasparente’ o altri tipi di sacchetti, ciascuno dovrà utilizzare il proprio nuovo ‘sacco rosso’, disponibile gratuitamente presso le sedi indicate; allo stesso tempo sia i giorni di raccolta che le tariffe rimarranno invariati – spiega l’Assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi –. L’innovazione della misurazione puntuale permette da un lato di ottimizzare e razionalizzare i servizi di raccolta, aumentare la percentuale di raccolta differenziata ma soprattutto, in una logica di economia circolare, promuovere e partecipare in prima persona a un cambiamento culturale importante: non dovremo più pensare al rifiuto come a uno scarto ma come riuso di materia e risorsa economica. I benefici ambientali ed economici saranno reali solo se ciascun cittadino si impegnerà in prima persona per un’attenta e corretta raccolta differenziata e se esporrà il sacco rosso solo quando totalmente pieno”.

Le famiglie per ritirare i sacchi dovranno presentarsi necessariamente con la Carta Regionale dei Servizi dell’intestatario della TARI. Le utenze non domestiche non dotate di cassonetti potranno ritirare il kit fornendo la ragione sociale e la partita IVA.

Unitamente al sacco rosso potrà essere ritirato, su richiesta del singolo cittadino, anche il sacco azzurro per il conferimento di pannolini e/o ausili sanitari assorbenti. Il modulo di richiesta dei sacchi azzurri è scaricabile dai canali di comunicazione del Comune (sito web, pagina Facebook, canale Telegram, newsletter del Sindaco) e dovrà essere presentato al momento del ritiro dei sacchi. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a gestionerifiuti@comune.lecco.it.

Tutte le informazioni e il calendario per la distribuzione dei sacchi con cinque punti in città, i giorni e gli orari per il ritiro sono disponibili alla pagina dedicata sul sito del Comune di Lecco. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Silea spa: sito www.sileaspa.it, sezione “Misurazione puntuale” – numero verde 800 004 590 – email callcenter@sileaspa.it.