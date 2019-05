Tempo di lettura: 2 minuti

Un’iniziativa del Coordinamento Lecchese Rifiuti zero

Si terrà sabato 11 maggio con partenza a Civate

LECCO – Coordinamento Lecchese rifiuti Lecco non rimane in silenzio davanti ai cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo il nostro pianeta.

Proprio con l’obiettivo di ridare voce al nostro pianeta, sabato 11 maggio è in programma l’iniziativa “Marcia per Madre Natura”.

La partenza avverrà da Civate alle ore 10 presso il comune con passaggi ed ulteriori aggregazioni presso i comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco dove la marcia si concluderà verso le ore 13.

Gli invitati a partecipare all’evento firmato Coordinamento lecchese Rifiuti Zero, sono tutti i “cittadini sensibili e preoccupati per quanto sta accadendo al nostro pianeta, cambiamenti climatici, inquinamento delle acque, rifiuti, sfruttamento di uomini, animali e risorse”

Barbara Nasatti Coordinamento Lecchese racconta: “L’iniziativa vuole essere una continuazione delle manifestazioni già fatte per richiamare l’attenzione sui cambiamenti climatici, l’inquinamento e lo sfruttamento del nostro pianeta con le conseguenze a tutti note. Se siamo arrivati a questo punto è per la miopia di chi non capisce che denunciare il cambiamento climatico e chiedere un’ economia sostenibile significa chiedere l’alternativa di un mondo più giusto e con più posti di lavoro. “La terra è malata e la colpa è nostra!”. Per questo è necessario l’impegno di tutti e soprattutto dei giovani che subiranno le scelte fatte dalle generazioni precedenti.”

Come tutte le iniziative del coordinamento, associazione ambientale apartitica e che si occupa di problematiche comuni a tutti noi, si ricorda che chi parteciperà lo farà a titolo personale e non saranno ammessi simboli, bandiere o striscioni di parte.

In caso di forte maltempo l’iniziativa verrà rimandata a data successiva.

Per maggiori aggiornamenti è consigliabile consultare il sito o la pagina facebook coordinamento lecchese rifiuti zero.