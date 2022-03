Rigenerazione urbana: 9 milioni di euro per 20 comuni lecchesi

Bando regionale per interventi di recupero di edifici pubblici e aree di pubblico interesse

Ammessi i progetti di 20 comuni della Provincia: “L’obiettivo è rendere città e paesi sempre più attrattivi”

LECCO – Poco più di 9 milioni di euro per 20 comuni della provincia di Lecco. Ecco le risorse per il territorio derivanti dal bando regionale per avviare i processi di rigenerazione urbana. In totale, il provvedimento assegna 200 milioni agli enti locali della Lombardia, ammessi al finanziamento, per realizzare interventi di recupero e sistemazione di edifici pubblici e/o aree di pubblico interesse.

“Ancora una volta la Lombardia c’è – dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. Il bando ‘Rigenerazione urbana’ è una misura importantissima per tutti i nostri territori: l’obiettivo è rendere le città, i paesi e tutte le destinazioni della nostra splendida regione sempre più attrattive, avviando processi di recupero urbano”.

“Le opere infrastrutturali miglioreranno la vita quotidiana di tanti lecchesi, dai lavoratori agli studenti – aggiunge Magoni -. Le infrastrutture rappresentano il biglietto da visita del territorio: rendere sempre più collegati i nostri Comuni significa valorizzare le eccellenze locali, permettendo di esaltare potenzialità economiche e turistiche che ogni provincia lombarda possiede. Un progetto strategico, dunque, che permetterà di sviluppare il turismo della provincia di Lecco dando nuovo impulso economico alle attività produttive. Questo risultato è frutto della sinergia tra Regione Lombardia e gli enti locali, a dimostrazione che quando si fa squadra si possono raggiungere traguardi davvero importanti per il bene di tutti”.

Finanziamenti nei comuni lecchesi

Olgiate 500.000 euro

Paderno 407.000 euro

Monticello 491.250 euro

Primaluna 500.000 euro

Sirone 171.000 euro

Dervio 450.000 euro

Molteno 500.000 euro

Sueglio 250.000 euro

Valmadrera 475.000 euro

Abbadia 500.000 euro

Malgrate 500.000 euro

Bellano 450.000 euro

Cortenova 500.000 euro

Garlate 498.195 euro

Mandello 500.000 euro

Barzago 500.000 euro

Barzio 400.000 euro,

Lecco 367.998,07

Merate 500.000 euro

La Valletta 500.000 euro

Finanziamenti suddivisi per provincia

Bergamo 33.206.777.91 (76 comuni); Brescia 31.193.956,41 (72 comuni); Como 14.316.746,67 (35 comuni); Cremona 12.981.305,36 (35 comuni); Lecco 8.960.443,07 (20 comuni); Lodi 7.592.503,81 (17 comuni); Mantova 12.417.093,52 (34 comuni); Milano 15.127.595,10 836 comuni); Monza/Brianza 8.577.622,52 (18 comuni); Pavia 21.197.981,17 (50 comuni); Sondrio 10.867.773 (27 comuni); Varese 18.026.293,83 (47 comuni)