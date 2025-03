Rigenerazione urbana. Ex Leuci, stadio e nuovi alberghi: si fa il punto sugli interventi

Mercoledì sera in commissione V si parlerà anche dell’ex Eusider

Sull’ex Leuci attesa per il parere degli uffici comunali per consentire di sbloccare l’iter di una rigenerazione attesa da diversi anni

LECCO – L’ex Leuci tra i temi all’ordine del giorno della commissione V (Urbanistica – Edilizia privata – Demanio – Ambiente e verde urbano – Mobilità – Tavolo monitoraggio del PGT – Sostenibilità) convocata per mercoledì 12 marzo alle ore 18 a Palazzo Bovara. Durante la seduta verrà infatti rilasciata un’informativa sull’intervento di rigenerazione urbana che riguarda l’ex stabilimento in via XI Febbraio.

Lo scorso 4 febbraio il Comune aveva ricevuto dalla proprietà dell’immobile, Lario Real Estate Srl, il progetto di riqualifica in variante al Pgt. Progetto che dovrebbe recepire le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo approvato con deliberazione di Giunta comunale lo scorso 6 giugno.

A fronte della prima proposta ricevuta, infatti, Palazzo Bovara aveva richiesto delle integrazioni per ‘attestare la sostenibilità dell’interesse pubblico della proposta’ (leggi qui i dettagli). Integrazioni che la proprietà avrebbe recepito presentando un nuovo progetto, passato poi al vaglio dei tecnici degli uffici competenti. Se il parere sarà positivo si potrà discuterne in consiglio comunale per l’approvazione del piano attuativo e della relativa variante al Pgt vigente.

Aggiornamenti in merito verranno dati durante la commissione indetta per mercoledì: l’auspicio è che il parere degli uffici comunali sia positivo per consentire di sbloccare l’iter di una rigenerazione attesa da diversi anni.

L’ex Leuci non sarà l’unico tema che approderà in commissione: si parlerà anche del ridisegno dello stadio Rigamonti-Ceppi e degli interventi di nuova edificazione di strutture ricettive in città. ‘Cuore’ dell’assemblea sarà il “permesso di costruire convenzionato inerente il progetto di rigenerazione dell’immobile dismesso con criticità in corso Martiri della Liberazione e via dell’Isola-autorizzazione alla deroga (art. 40 bis L.R. 12/2005) ed individuazione diversa tipologia di attrezzature pubbliche o di interesse generale”, relativo all’operazione privata di rigenerazione urbana rivolta a riqualificare l’ex Eusider a Pescarenico (leggi qui).