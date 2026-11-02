Rigenerazione urbana, il vicesindaco Piazza: “Non basta costruire, serve un ritorno per la città”

Dall’ex Piccola Velocità alla stazione, passando per i grandi interventi immobiliari, il vicesindaco illustra la strategia del mandato

Sul fronte abitativo allo studio un ufficio casa dedicato e una ricognizione degli alloggi comunali sfitti

LECCO – Non stravolgere il Piano di governo del territorio approvato dall’amministrazione guidata dall’ex sindaco Mauro Gattinoni, ma applicarlo con criteri precisi, chiedendo a chi vuole investire a Lecco di contribuire concretamente alla qualità della città. È questo il principio che il vicesindaco Carlo Piazza individua come uno degli elementi distintivi del metodo della nuova amministrazione guidata da Filippo Boscagli, a quattro mesi dall’insediamento.

Sul tavolo ci sono diversi progetti di rigenerazione urbana ereditati dalla precedente amministrazione, alcuni dei quali ancora in attesa di superare ostacoli tecnici e autorizzativi. La nuova giunta non intende chiudere la porta agli operatori privati, ma vuole che gli interventi proposti producano benefici tangibili anche per la collettività.

“Il nostro tema è raccontare alla città perché stiamo applicando uno strumento urbanistico che non abbiamo costruito noi”, spiega Piazza, riferendosi al Pgt approvato dalla precedente amministrazione. “Noi vi accogliamo, non abbiamo intenzione di stravolgere il piano, ma vogliamo applicare quei criteri in una certa maniera, con determinati requisiti”.

La domanda da cui partire, per il vicesindaco, è una: “Che cosa lasciate alla comunità?”. Una questione che riguarda soprattutto le trasformazioni private in aree strategiche della città, dove nuovi alberghi e interventi edilizi possono diventare anche un’occasione per migliorare gli spazi pubblici, la viabilità e i collegamenti pedonali.

Alberghi e riqualificazione, cambiano le condizioni

Tra i dossier aperti c’è quello della cosiddetta quarta torre, nell’area della Meridiana. Nel confronto con la proprietà, l’ipotesi attualmente sul tavolo riguarda la possibile trasformazione della terza torre in albergo, mentre per la quarta non è ancora stata definita una soluzione.

Piazza ha chiesto ai proponenti di presentare uno studio sui volumi di traffico e sulla mobilità pedonale. L’area si trova infatti in un punto particolarmente delicato, attraversato ogni giorno da studenti e cittadini e interessato dai flussi diretti verso la stazione, la Meridiana e Villa Manzoni. “È vero che in origine erano previsti uffici e quindi un determinato carico urbanistico, ma sono passati vent’anni dall’edificazione. Bisogna considerare che lì c’è il principale nodo di viabilità e mobilità della nostra città, soprattutto pedonale”, osserva il vicesindaco.

L’obiettivo è ottenere un progetto capace di garantire percorsi sicuri tra la stazione, il centro commerciale e Villa Manzoni, senza aggravare una situazione già complessa per chi si sposta a piedi. La relazione richiesta alla proprietà dovrebbe arrivare a metà novembre.

Un’impostazione analoga riguarda l’area dell’ex Inpdap, dove il Comune ha chiesto una riqualificazione più ampia, che tenga conto anche della posizione compresa tra il ponte Kennedy e il Ponte Vecchio. Tra gli aspetti da affrontare ci sono la dotazione di parcheggi e il miglioramento degli spazi lungo l’Adda.

La proprietà sta lavorando sulle richieste dell’amministrazione, che punta a ottenere anche la sistemazione del percorso sulla sponda tra i due ponti. Un altro intervento riguarda l’ex Banca in Piazza Garibaldi dove è in corso il confronto con la proprietà per la riqualificazione degli spazi e del passaggio di collegamento con Piazza Affari.

Non tutti i progetti, però, potranno avanzare in tempi brevi. Per l’ex Odobez sono necessari ulteriori approfondimenti ambientali dopo i pareri di Arpa e Provincia, mentre per l’area delle Caviate si attendono alcuni passaggi con Rfi e le successive autorizzazioni. Anche sull’ex Leuci, al momento, non si sono ancora svolti incontri con la proprietà.

“Non abbiamo intenzione di dire di no a priori”, precisa Piazza. “Ma chi arriva deve sapere quali sono le regole del gioco. Qualcuno aveva già pronta la strada e ora deve rivedere le proprie proposte”.

Piccola Velocità e hub intermodale, due masterplan per ripensare Lecco

Tra le partite considerate strategiche dal vicesindaco c’è la Piccola Velocità, per la quale l’amministrazione è riuscita ad affidare la gestione in meno di cento giorni, rispettando i tempi indicati dal sindaco.

Il passaggio successivo riguarda la definizione della vocazione dell’area, da sviluppare attraverso un masterplan con il supporto della Fondazione Politecnico e grazie ai finanziamenti regionali. La prospettiva è collegare la Piccola Velocità alla Zona di innovazione e sviluppo (Zis), puntando su riabilitazione, longevità, ricerca e rapporto tra università, imprese e giovani. “Credo che la vocazione della Piccola, insieme alla Zis, sarà uno dei temi decisivi per il futuro della città”, afferma Piazza. In questo quadro il Comune intende coinvolgere anche la Camera di Commercio, affinché sostenga lo sviluppo del territorio lecchese, anche attraverso il turismo congressuale.

Accanto a questo percorso è previsto uno studio dedicato alle infrastrutture e alla collocazione dell’hub intermodale, da avviare con Rfi e Regione Lombardia. La stazione di Lecco, secondo i dati citati dal vicesindaco, registra circa 13 milioni di passaggi all’anno, un volume che potrebbe crescere ulteriormente con il futuro collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio.

“Bisogna capire, insieme a chi è esperto del settore, come gestire questi flussi e creare le giuste connessioni tra il trasporto su gomma e quello ferroviario”, spiega Piazza. Tra gli aspetti da approfondire c’è anche la valorizzazione di piazza Sassi.

Lo studio potrà inoltre contribuire a individuare possibili soluzioni per superare la cesura urbana rappresentata dalla ferrovia, che separa la parte alta e quella bassa della città. Piazza cita, come esempi da approfondire, modelli di integrazione tra infrastrutture ferroviarie e spazi urbani, senza indicare una soluzione già definita per Lecco. “Vogliamo capire come sia possibile superare questa cesura, attraverso una diversa gestione dei flussi pedonali o altre soluzioni. Non si tratta di consumare suolo, ma di studiare come ricucire la città”. Una trasformazione di lungo periodo, i cui eventuali sviluppi andrebbero ben oltre l’attuale mandato amministrativo.

Un altro nodo è quello del ponte Kennedy, per il quale l’obiettivo è valutare il ritorno a tre corsie. Il Comune di Lecco è coinvolto insieme alla Provincia e i Comuni nello studio di traffico condiviso, con un quadro di dati che, nelle previsioni di Piazza, potrebbe essere disponibile nel corso del 2027.

Politiche abitative, un ufficio dedicato per coordinare le risposte

La rigenerazione urbana si intreccia con un altro tema centrale per l’amministrazione: il diritto alla casa. Piazza conferma che è allo studio una riorganizzazione degli uffici comunali, condivisa con il sindaco e il nuovo segretario generale, che dovrebbe essere attuata entro la fine dell’anno. Tra gli obiettivi c’è la creazione di un ufficio casa centrale, capace di coordinare le informazioni e le competenze oggi distribuite tra patrimonio, servizi sociali e agenzia per l’abitare.

“Il tema della casa è un bisogno evidente in città. La volontà di avere un ufficio dedicato e centrale significa creare un luogo deputato a dare risposte”, spiega il vicesindaco.

La scelta di distinguere le politiche abitative dai servizi sociali risponde proprio a questa esigenza. Da una parte c’è la strategia per aumentare l’offerta e rendere gli alloggi accessibili, soprattutto alla cosiddetta fascia grigia, cioè a chi non rientra nei requisiti per le forme più tradizionali di sostegno ma fatica comunque a sostenere i costi del mercato. Dall’altra resta la gestione delle situazioni di fragilità, affidata al sindaco, in raccordo con gli altri assessorati.

Tra i dossier da affrontare c’è il patrimonio di alloggi comunali, compresi quelli attualmente gestiti attraverso la convenzione con Aler, in scadenza nel 2028. L’amministrazione vuole approfondire il numero degli appartamenti sfitti, le condizioni manutentive e le possibili modalità di gestione futura.

“È un lavoro certosino, che richiede un quadro dettagliato della tipologia di appartamenti e delle loro condizioni”, osserva Piazza.

Nel programma della maggioranza rientra anche l’obiettivo di sostenere i giovani lecchesi che vogliono acquistare casa. La misura, rivolta agli under 36, dovrà essere definita nel corso del mandato, individuando le risorse necessarie.

Parallelamente, il Comune parteciperà al bando regionale Housing Social, con l’obiettivo di sviluppare una risposta che non si limiti alla disponibilità degli alloggi, ma comprenda anche un progetto sociale capace di accompagnare le persone e favorire la vita di quartiere.

Riorganizzazione del Comune: più coordinamento tra gli uffici

Il tema della casa si inserisce in una revisione più ampia della macchina comunale. Il sindaco Filippo Boscagli sta valutando una nuova distribuzione delle competenze, con una distinzione più netta tra urbanistica ed edilizia privata da una parte, lavori pubblici, patrimonio e ambiente dall’altra.

L’obiettivo, spiega Piazza, è disporre di due riferimenti tecnici distinti e rendere più efficace la realizzazione dei progetti. La riorganizzazione dovrà essere coerente anche con le deleghe assegnate agli assessori e con una maggiore collaborazione tra le diverse aree. “Credo che la politica vada avanti grazie alla bravura dei tecnici. Il mio stile di lavoro è quello di lavorare a gomito con loro”, afferma il vicesindaco, che sottolinea di aver trovato collaboratori motivati e ricettivi al confronto.

La revisione organizzativa coinvolge anche il futuro municipio. L’amministrazione sta studiando come dovranno essere riorganizzati gli spazi in cui vengono erogati i servizi ai cittadini. L’ipotesi illustrata da Piazza prevede di concentrare gli uffici operativi nell’area dell’ex Politecnico in via Marco D’Oggiono, mantenendo le funzioni di rappresentanza e il Consiglio comunale nella sede istituzionale e consolidando la palazzina di via Sassi come comando della Polizia locale. Una prospettiva che dovrà tenere conto anche della crescente digitalizzazione dei servizi e dei cambiamenti nelle modalità di accesso agli uffici.

“Serve concretezza”

Piazza rivendica infine un metodo di lavoro fondato sul confronto tra amministratori, tecnici e istituzioni, con l’intenzione di affrontare i nodi irrisolti senza promettere risultati immediati: “Il metodo Boscagli” ribadisce. “Non avevamo promesso cose mirabolanti in campagna elettorale. Abbiamo promesso di riportare il buon senso al governo della città, con il tempo necessario per fare le cose al momento giusto, compresi i procedimenti amministrativi. La storia del Teatro della Società ha dimostrato quanto sia rischioso accelerare l’apertura di spazi o la realizzazione di opere senza che tutti i passaggi siano completati. Per la nuova amministrazione, la concretezza passa dalla verifica delle condizioni tecniche e giuridiche prima di procedere. Se qualcosa non si può fare, bisogna aspettare, oppure fare marcia indietro”, conclude Piazza.