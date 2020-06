Rimborsi per biglietti e abbonamenti della stagione teatrale, c’è tempo fino al 30 luglio

Prorogato il termine di presentazione della richiesta

Ecco come fare

LECCO – A fronte dell’annullamento degli spettacoli e dei concerti della stagione teatrale 2019-2020 del Comune di Lecco a causa dell’emergenza sanitaria e della decisione del Comune di Lecco di rimborsare biglietti e abbonamenti, era stata fissata il 30 di giugno la scadenza per la presentazione delle richieste. Tale scadenza è ora prorogata al 30 luglio. Nel frattempo sono state elaborate le domande pervenute che daranno luogo ai primi rimborsi nel corso del mese di luglio.

Come chiedere il rimborso?

Per richiedere il rimborso occorre inviare una mail all’indirizzo teatro@comune.lecco.it allegando il modulo di rimborso, disponibile a questo collegamento compilato e la scansione dei biglietti o degli abbonamenti acquistati. L’originale deve essere consegnato presso la biglietteria del teatro lunedì 29 giugno dalle ore 14 alle ore 18, mercoledì 1 luglio dalle ore 10 alle ore 14, lunedì 6 luglio dalle ore 14 alle ore 18 e mercoledì 8 luglio dalle ore 10 alle ore 14. Per coloro i quali non riusciranno a consegnare in queste date, sarà possibile imbucare l’abbonamento o il biglietto nella cassetta postale del Teatro della Società, collocata sul lato sinistro della facciata principale dell’edificio, in piazza Garibaldi 10.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica teatro@comune.lecco.it.