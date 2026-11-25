Promossa da Telefono Donna Lecco insieme alla giornalista e fotografa Stefania Prandi, la mostra è stata ospitata all’Officina Badoni dal 18 al 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

LECCO – Raccontare la violenza di genere andando oltre il dolore, oltre il trauma, oltre la narrazione delle donne come vittime. È questo il messaggio al centro di «RINATE – Oltre il femminicidio», la mostra fotografica promossa da Telefono Donna Lecco insieme alla giornalista e fotografa Stefania Prandi, ospitata presso l’Officina Badoni di Lecco dal 18 al 25 novembre.

Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e che sceglie di affrontare un tema drammaticamente attuale attraverso una prospettiva diversa: quella della rinascita, della consapevolezza e della possibilità di ricostruire la propria vita dopo aver vissuto la violenza.

Presentata per la prima volta nel 2024 al Parlamento europeo, «RINATE» si distingue dalle tradizionali narrazioni visive sul tema, spesso concentrate sul momento del trauma e della sofferenza. Qui, invece, lo sguardo si sposta su ciò che viene dopo: la vita emotiva, i desideri, l’identità e la forza interiore delle donne che sono riuscite a sopravvivere alla violenza e a intraprendere un percorso di ricostruzione.

La mostra si compone di 30 fotografie, nate da un lavoro condiviso tra Stefania Prandi e le quattro protagoniste delle storie raccontate: Azadé, Beatrice, Laura e Marina. Quattro percorsi di vita distinti, raccolti in altrettante sezioni, che prendono forma attraverso ritratti intimi, oggetti simbolici e testimonianze scritte. Un racconto costruito insieme alle donne, che non sono semplici soggetti fotografati, ma partecipano attivamente alla rappresentazione della propria storia.

Attraverso immagini e parole, il progetto rende visibili anche quei meccanismi psicologici e relazionali che spesso caratterizzano la violenza maschile: manipolazione, ricatti, controllo e dinamiche di sopraffazione che possono svilupparsi nel tempo, risultando difficili da riconoscere dall’esterno e, talvolta, anche da chi le vive.

La scelta di mettere al centro le donne e non soltanto la violenza subita rappresenta un messaggio importante: una donna non coincide con la violenza che ha attraversato e la sua storia non finisce con ciò che le è accaduto. Raccontarne la rinascita significa restituirle voce, identità e possibilità di autodeterminazione.

Per Telefono Donna Lecco, promuovere questa mostra ha significato portare sul territorio un’occasione di riflessione che andasse oltre la commemorazione e la denuncia, contribuendo ad alimentare una maggiore consapevolezza collettiva. Perché contrastare la violenza di genere significa anche imparare a riconoscerne i segnali, mettere in discussione stereotipi e pregiudizi culturali e interrogarsi sulle responsabilità individuali e collettive.

Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni: il linguaggio fotografico e le testimonianze possono diventare strumenti preziosi per stimolare il dialogo, aiutare a riconoscere i primi campanelli d’allarme nelle relazioni e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla libertà. Non a caso, molte scuole del territorio lecchese hanno visitato la mostra in questa ricorrenza così importante.

Con «RINATE – Oltre il femminicidio», Telefono Donna Lecco ha voluto quindi offrire alla città non soltanto una mostra fotografica, ma uno spazio di incontro e consapevolezza. Un invito a guardare oltre la violenza, senza dimenticarne la gravità, e a riconoscere nelle storie di chi è sopravvissuta non solo il racconto di ciò che è stato, ma soprattutto la possibilità di ciò che può ancora essere.