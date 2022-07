LECCO – Assegnati questa mattina alla Questura di Lecco 16 nuovi agenti della Polizia di Stato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che andranno a rinforzare gli organici dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio Immigrazione e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Dei neo agenti 14 sono provenienti dalle Scuole Allievi Agenti di Alessandria (2 unità), Piacenza (3 unità), Vibo Valentia (3 unità) e Nettuno (2 unità), nonché dal Centro addestramento di Abbasanta (1 unità) e dal Centro Addestramento per le attività di Polizia Stradale, Ferroviaria, di Immigrazione e di Frontiera, Postale e delle Comunicazioni di Cesena (3 unità); altri 2 da varie realtà lavorative italiane, rispettivamente dalla Questura di Novara e dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bellano.

A riceverli in via ufficiale il questore di Lecco Alfredo D’Agostino, che ha formulato loro i migliori auguri di buon lavoro, invitando tutti ad “indossare la divisa” con onore, disciplina e senso del dovere, e ad impegnarsi sempre al massimo nelle diverse mansioni che andranno a ricoprire, al fine di dare il proprio prezioso contributo alla collettività lecchese, una realtà piccola ma allo stesso tempo molto complessa.

Il questore ha voluto ringraziare anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’attenzione prestata alla realtà lecchese attraverso questa assegnazione. Si tratta infatti di risorse strategiche e preziose, in particolare in questo periodo estivo, dove c’è un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio con lo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini lecchesi. Parte dei nuovi agenti vanno a sostituirne altri destinati a differente sede.