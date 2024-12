Rinnovo collegio dei sindacati: si rinsalda la collaborazione tra Ats Brianza e i comuni

Organismo indipendente che ha la funzione di interfacciarsi con la Direzione dell’ATS

LECCO – Si è rinnovato in questo mese di dicembre il Collegio dei Sindaci di ATS Brianza. Il Collegio è un organismo indipendente che ha la funzione di interfacciarsi con la Direzione dell’Agenzia di Tutela della Salute per esprimere pareri e formulare proposte in merito alla programmazione delle risorse e degli interventi sanitari e sociosanitari, e, soprattutto, garantire il raccordo con gli interventi di carattere sociale di competenza dei Comuni.

Istituito all’inizio del 2023, il Collegio è stato il luogo in cui sono state affrontate le principali tematiche relative all’integrazione sociosanitaria (dai temi della salute mentale alla medicina di territorio, dalla gestione delle liste di attesa all’attuazione del PNRR con le case di comunità).

Composto da 4 Sindaci (due per l’area monzese e due per l’area lecchese), ha recentemente modificato la propria composizione dopo il termine di mandato dei componenti lecchesi: Flavio Polano, ex Sindaco di Malgrate e precedente Presidente del Collegio, e Guido Agostoni, ex Presidente della Conferenza dei Sindaci. Sono subentrati al loro posto Emanuele Manzoni, Assessore del Comune di Lecco e neo-eletto Presidente della Conferenza, e Chiara Narciso, Sindaco di Oggiono. Sono confermati i due componenti monzesi: Egidio Riva, Assessore del Comune di Monza, e Alessia Borroni, Sindaco di Seveso.

Nella riunione del 3 dicembre è stata eletta la nuova Presidente del Collegio, Chiara Narciso, Sindaco di Oggiono: “Il Collegio dei Sindaci è un organismo che riteniamo fondamentale: nel nostro ruolo di governo e regia degli interventi sul territorio a tutela della salute, il rapporto con i Sindaci è un elemento imprescindibile, ed il confronto in questi anni è sempre stato proficuo – ha commentato Michele Brait, Direttore Generale di Ats Brianza -. Ringraziamo quindi Flavio Polano e Guido Agostoni per il lavoro svolto, e ci impegniamo a collaborare con lo stesso impegno con la nuova presidente Chiara Narciso, a cui vanno i nostri auguri”.

“Sono onorata di poter ricoprire questo nuovo incarico – dichiara la nuova Presidente del Collegio, Chiara Narciso -. Spero di poter essere un riferimento per i Sindaci del territorio e di poter lavorare in un clima di piena collaborazione”.