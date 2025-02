Rioni al centro, il sindaco: “Preziosa occasione di confronto con i cittadini”

Un bilancio dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale nei rioni della città

“Non solo informare i cittadini di quanto fatto ma anche un confronto sulla consapevolezza civica”

LECCO – Un momento di restituzione ai cittadini su quanto fatto nei quartieri ma soprattutto un modo per ascoltarli, raccogliere segnalazioni e sensibilizzare sulla cosiddetta ‘consapevolezza civica’: la scorsa settimana si è concluso il tour ‘Rioni al centro’ promosso dall’amministrazione comunale nei diversi quartieri della città. Un ‘viaggio’ che ha toccato quasi tutti i quartieri (escluso il centro città), da Laorca/Malavedo a Maggianico e Chiuso, passando per Rancio, Castello, Santo Stefano, Germanedo/Belledo San Giovanni, Bonacina, Acquate, Olate e Pescarenico, nel quale il sindaco Mauro Gattinoni e i membri della sua Giunta hanno incontrato i residenti.

“La filosofia di questa iniziativa – ha commentato il sindaco – è stata quella di restituire ai cittadini, con un senso di dovere, quanto fatto nei rioni. Devo dire che nei diversi incontri l’apprezzamento è stato reale, credo che da questo punto di vista gli abitanti dei rioni si siano sentiti rassicurati che l’amministrazione sta investendo e sta lavorando sui temi che stanno a cuore ai cittadini, dai parchi alle scuole ai luoghi di aggregazione. C’è stata poi la preziosa parte del confronto, grazie al quale abbiamo potuto ascoltare i residenti e al contempo indicare un bilanciamento tra quanto il Comune può e deve fare e quanto è invece a carico di ogni singolo cittadino: il decoro, il problema dei parcheggi, la pulizia, la sicurezza sono i temi emersi in quasi ogni incontro. Tante delle segnalazioni che ci sono pervenute durante queste serate, penso ad esempio al problema delle deiezioni canine o dei cestini dei rifiuti stracolmi, afferiscono purtroppo al tema dello scarso senso civico e della maleducazione, per questo motivo credo che gli incontri con i cittadini abbiano permesso di ribadire anche l’aspetto della consapevolezza civica che ognuno degli abitanti di Lecco, centro o rioni, deve avere. Da parte mia – ha concluso Gattinoni – mi porto a casa tante idee ed anche dei suggerimenti correttivi, è nostro impegno mobilitarci dove possiamo per fare di più: ad esempio siamo in dialogo costante con Silea per il problema dell’abbandono rifiuti e per migliorare i servizi”.

Il sindaco ha infine promesso un nuovo ‘giro’ nei rioni lecchesi prima delle prossime elezioni: “Mi piacerebbe coinvolgere direttamente i cittadini in alcune proposte volte a migliorare la qualità di vita in città”.