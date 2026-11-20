Progetto in fase d’ultimazione

“Vogliamo rendere il Circolo accessibile a tutti”

LECCO – Il circolo ARCI “Promessi sposi” di Germanedo prosegue con la sua restaurazione, per rendersi più inclusivo rispetto alle persone che vogliono frequentarlo.

L’ultimo progetto in fase di realizzazione è quello della nuova rampa d’accesso.

“Questa rampa l’avevamo nel cuore da tempo – dichiara il presidente del circolo ARCI “Promessi sposi” di Lecco, Giorgio Crimella – ci avevamo provato nel passato, ma il tutto si era arenato a causa della pendenza del tracciato, che no rispettava l’’8% di legge”.

Anziché arrendersi, i responsabili del circolo hanno scelto di pensare un tracciato diverso. Tramite il bando “Ri- circoli” – con l’aiuto del Comune e di Fondazione Comunitaria del Lecchese – è stato ottenuto un finanziamento per far partire un nuovo progetto, questa volta in maniera concreta. Lo studio presentato dall’ingegner Francesco D’Alessio permetterà alle persone disabili di poter entrare direttamente al piano zero.

Al momento per completare il progetto mancano ancora le ringhiere in ferro e, in seconda battuta, i responsabili del circolo vorrebbero chiedere un ulteriore finanziamento per adeguare anche i bagni.

“I lavori sono iniziati da qualche settimana e sono in fase di ultimazione – conclude Crimella – purtroppo la cifra ricevuta non è sufficiente per coprire l’intera spesa, quindi chiediamo un aiuto economico alle persone che possono darci una piccola mano. Il Circolo negli ultimi anni si è evoluto, dal 2020 arrivano i ragazzi di Artimedia e anche il consiglio è cambiato, con diversi giovani che portano attività diverse e coinvolgenti”.

Chiunque volesse sostenere il progetto potrebbe farlo inviando un bonifico a Fondazione lecchese ente filantropico (iban IT28 Z030 6909 6061 0000 0003) con la seguente causale: “Progetto 4628 – Ri-Circoli”