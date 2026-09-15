Riparte Baobab, lo spazio di comunità dedicato alle persone anziane

I primi tre appuntamenti del mese di settembre

Oltre alla presentazione della nuova stagione, un’uscita sul lago e un momento di dialogo tra generazioni

LECCO – Riparte Baobab – Spazio di socialità, il progetto dedicato alle persone anziane e promosso da Comunità Pastorale Madonna del Rosario con la collaborazione di Anteas Lecco Odv e Caritas Ambrosiana. Dopo la pausa estiva, riprende alla Casa della Carità di Lecco la programmazione del luogo pensato per favorire la vita attiva, l’incontro e la socializzazione. Un servizio ispirato al baobab, albero della vita, che ben rappresenta lo spazio condiviso dove poter trovare relazioni e sentirsi parte di una comunità. Lo spazio integra la dimensione sociale, culturale e comunitaria, contribuendo a rafforzare la rete di sostegno per le persone anziane della città.

Le attività proposte con un calendario mensile – incontri culturali, momenti di socializzazione, uscite sul territorio e percorsi di dialogo intergenerazionale – sono pensate per valorizzare le competenze e le storie delle persone, promuovere benessere e partecipazione, favorire prossimità. Tre gli appuntamenti del mese di settembre: un’uscita in amicizia sul lago, un momento di presentazione della nuova stagione e un significativo appuntamento di dialogo tra generazioni.

Il calendario 2026/2027 si apre mercoledì 16 settembre, alle ore 17, con A spasso con le lucie, un’uscita sul lago di Garlate a bordo delle tradizionali imbarcazioni manzoniane (ritrovo alle 16.45 al bar del Camping Rivabella; prenotazione obbligatoria, costo 5 euro).

Mercoledì 23 settembre alle 14.30 è in programma Baobab Radici – incontri, idee: dopo la proiezione del documentario di Geo L’ultimo scavatore di baobab, verrà presentata la nuova programmazione dello spazio di socialità, con un confronto aperto su proposte e desideri per costruire insieme le attività del nuovo anno.

L’ultimo appuntamento del mese, mercoledì 30 settembre, alle 14.30, è Quando avevo la tua età: un dialogo tra generazioni guidato da Aurora Panizza, per custodire memorie e racconti che meritano di essere tramandati.

“La ripartenza degli appuntamenti in Casa della Carità per le persone anziane (ma non solo) è un’occasione per creare spazi di incontro, di dialogo e di approfondimento. Non dovremmo stancarci di moltiplicare e promuovere momenti in cui si esca di casa, non si resti soli, si condivida insieme un pomeriggio. Sono un antidoto all’isolamento e alla tristezza, sono tempi in cui dare forma alla comunità, sono il messaggio rivolto a tutti perché non ci si stanchi mai di scoprire, di fare, di vedere qualcosa di bello” sottolinea monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco.

Gli incontri si svolgono negli spazi della Casa della Carità, in via San Nicolò 9, Lecco. Contatti: Maria Fiammeni – 335 8202759 e Ambrogio Quartiero – 339 5797391