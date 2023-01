Riparte l’iniziativa “La spesa che fa bene – Iperal per il sociale”

Dal 30 gennaio si raccolgono le candidature delle organizzazioni di volontariato

Il montepremi è salito alla cifra di 295mila euro

LECCO – A grande richiesta Iperal con la Fondazione AG&B Tirelli Onlus rinnovano l’iniziativa “La spesa che fa bene – Iperal per il sociale”, l’attività a sostegno delle Associazioni e delle attività benefiche che si svolgerà a marzo e aprile.

Quest’anno il montepremi salirà a 295 mila euro, e verrà distribuito tra le 250 organizzazioni di volontariato che verranno selezionate.

Il montepremi verrà suddiviso secondo una graduatoria per ciascun bacino territoriale, stilata tenendo conto delle preferenze dei clienti: seimila euro andranno ad ognuna delle prime tre classificate di ogni area, quattromila alla quarta, duemila dal quinto al decimo posto, mille dall’undicesimo al ventesimo.

Dalla ventunesima posizione a scendere è previsto un premio pari a 500 euro: in questo modo tutte le associazioni partecipanti riceveranno un contributo.

Per prendere parte all’iniziativa è necessario essere un’associazione di volontariato, non lucrativa, di utilità sociale o un Ente del Terzo Settore operante in uno dei territori dove Iperal è presente con i propri supermercati.

La fase di presentazione delle candidature potrà avvenire nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2023 al 17 febbraio 2023, esclusivamente tramite la compilazione di un apposito modulo sul sito www.iperalperilsociale.it, dove sono elencati tutti i requisiti necessari alla registrazione e le modalità di iscrizione.

La Spesa che fa bene è ormai un appuntamento fisso atteso dalle Associazioni, dalle Onlus del territorio e da tutti i loro simpatizzanti e rappresenta una possibilità di aiuto concreto per le migliaia di volontari che dedicano il loro tempo agli altri.

I clienti hanno un ruolo fondamentale in questa iniziativa perché con le loro preferenze definiscono in modo insindacabile la classifica.

L’iniziativa ha una duplice finalità: far conoscere la missione di ciascuna onlus dando ai clienti una fotografia importante del terzo settore nelle province interessate e premiare il loro impegno.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione all’iniziativa sono disponibili sul sito internet www.iperal.it.