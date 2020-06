Riparte Living Land: in arrivo le proposte per coinvolgere 300 giovani

Dopo l’emergenza sanitaria, riparte il progetto Living Land dedicato ai giovani

Attività di impegno civico per gli adolescenti, dal 29 giugno. A breve i bandi dei Comuni

LECCO – Dopo un periodo molto complicato la comunità torna a rivivere e lo fa anche attraverso le attività estive di Living Land.

“Viste le tante difficoltà e i tanti dubbi legati alla possibilità di spostarsi e riunirsi in sicurezza – spiegano dal Consorzio Consolida – non era scontato che per quest’anno potesse essere promossa l’iniziativa che ogni estate coinvolge centinaia di ragazzi nei territori del lecchese e del bellanese, ma nonostante l’incertezza iniziale tantissimi sono stati i Comuni ad aderire alla proposta”.

Così per 300 ragazzi residenti nei Comuni dell’Ambito di Lecco e in quelli dell’Ambito di Bellano ci sarà la possibilità di partecipare – tra il 29 giugno e il 7 agosto – alle esperienze di estive di Living Land, misurandosi con tante attività: nove nel bellanese e oltre venti nel lecchese.

Riqualifica degli spazi ritrovati, riscoperta e cura delle bellezze del territorio, attività di pubblica utilità (come l’aiuto nell’allestimento delle scuole in vista di settembre e il posizionamento della segnaletica per la prevenzione del Covid-19), attività in agriturismo e negli orti sociali: come sempre si tratta di iniziative pensate per gli adolescenti, che oggi più che mai si vestono di significati nuovi e importanti.

“Dopo questo lungo periodo di isolamento sociale, infatti – scrivono ancora dal Consorzio – le proposte di Living Land possono rappresentare una sorta di ri-partenza, una prima interessante occasione per molti giovani del territorio di ri-trovarsi e ri-scoprirsi protagonisti. Durante questi mesi di isolamento gli adolescenti e i giovani del territorio hanno dimostrato un forte senso di responsabilità civica, limitando gli spostamenti e accettando le prescrizioni. La consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo maturata durante questa fase di emergenza, potrà ulteriormente essere consolidata quest’estate. Living Land rappresenterà non solo la possibilità di “essere utili”, ma probabilmente anche la prima occasione per tornare ad essere attivi: attraverso il lavoro e l’operatività i ragazzi potranno ridefinire e dare significato al proprio ruolo, ripartendo da obiettivi condivisi con i propri coetanei, con gli adulti di riferimento e con le istituzioni del territorio”.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, in particolare è previsto l’uso dei dispositivi di protezione individuale e lo svolgimento delle attività prevalentemente all’aperto.

Nei prossimi giorni i Comuni coinvolti pubblicheranno i bandi dell’estate 2020, dove saranno indicate tutte le informazioni necessarie per inviare la propria candidatura.