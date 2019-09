Ripartono i corsi dell’Arci di Lecco: lingue, cucina, benessere e creatività

Educazione Popolare: al via una nuova stagione di corsi all’Arci di Lecco

Tante proposte, per tutti i gusti, per principianti e non

LECCO – Ripartono anche quest’Anno le attività di Educazione Popolare del Circolo Arci EduPop di Lecco : corsi, seminari, laboratori e workshop organizzati su differenti tematiche per i Soci dell’Associazione.

Apertura verso differenti culture, sviluppo della creatività e dell’espressività individuale, cura di sé stessi: questa la proposta di Educazione Popolare dell’Arci per affrontare un contesto sociale in costante evoluzione, investendo il proprio tempo libero in attività di formazione utili a vivere consapevolmente la società, per essere cittadini attivi e capaci di cambiare il proprio contesto di vita.

Una proposta formativa e culturale popolare, accessibile, strutturata a costi contenuti per promuovere la diffusione di un Sapere plurale e la difesa del diritto alla Cultura di tutti e per tutti, in cui le varie discipline di insegnamento vengono affrontate in modo non istituzionale ma secondo modalità creative e socializzanti.

Un progetto formativo di qualità, costruito da docenti qualificati siano in grado di dar vita a un’offerta diversificata e sempre viva.

L’offerta di quest’anno

Un’offerta formativa che spazia dalle Lingue straniere, con insegnanti qualificati e madrelingua, al Ben-essere,con un’offerta che spazia dalle discipline olistiche a quelle di movimento, con un’attenzione particolare alle donne, alla Cucina , dove è possibile sperimentarsi in ambiti sia tradizionali che esotici e innovativi, attenti alla salute e al consumo critico.

In ultimo, quest’anno, grande spazio alla Creatività , con la nascita di un nuovo spazio ad essa dedicato dove insegnanti qualificati propongono attività utili sia a potenziare le capacità espressive di ciascuno che a fornire utili suggerimenti per migliorare tecniche e modalità di lavoro. Per principianti e non, un’occasione per condividere insieme agli altri la passione per le discipline pittoriche e plastiche.

Lo spazio si trova presso il Circolo Arci Promessi Sposi di V.le Lombardia n.7 ed è prevista per Sabato 5 ottobre dalle 14 alle 18 una giornata di Open Day, per incontrare gli insegnanti e avere un piccolo assaggio di tutte le discipline proposte!

Un’offerta formativa dunque utile per imparare incontrandosi, per uscire dalla propria comfortzone e mettersi in gioco, facendo emergere le proprie potenzialità nascoste e sviluppare le proprie passioni: per “uscire dal guscio” !

Di seguito, l’elenco dei corsi proposti:

Cucina: CUCINA BASE, CUCINA VEGANA E GLUTENFREE con Domenico Giomo e Annamaria Irmici, CUCINA SPAGNOLA con Victoria Perez, CUCINA ORIENTALE | cinese e thailandese | con Li Mei Mei e Piyada Sridaruksa, CUCINA LOMBARDA TRADIZIONALE con Cooked4U – Giulia Barranco Corsi e Cucina a Domicilio, CUCINIAMO PER LE FESTE con mamme e bimbi, ERBORISTERIA con Rosanna Macchini, RICONOSCIMENTO E USO PIANTE OFFICINALI ED EDIBILI SPONTANEE con Davide Borin, botanico

Lingue straniere: INGLESE con Massimiliano Migliarese, FRANCESE con Maryline Dupont, TEDESCO con Margret Umbreit, SPAGNOLO con Lorena Murane, RUSSO con Inna Gousselnikova,CINESE con Li Mei Mei, GIAPPONESE con Sara Manenti

Ben-essere: YOGA con Chiara Airoldi, PILATES con Miranda Valentini, TECNICHE DI MASSAGGIO Base con Renato Motta,BAGNI DI GONG con Fausto Redaelli, TRAINING AUTOGENO con Laura Panizza, METODO FELDENKRAIS con Franco Ferrari, SESSUALITA’ FEMMINILE con Allegra Lindberg Poletti -Affettività e Sessualità, TONIFICAZIONE, GINNASTICA DOLCE e MOVIMENTO CONTRO L’ OSTEOPOROSI con Michela Pellanda, ALLENA LA MENTE! con Nadia Valsecchi, DANZA AFRO con Omar Sene, DANZA DEL VENTRE con Valentina Peretti, ZUMBA con Ornella Salvo, DANCETERAPY con Roberta Sartori

Creatività: DISEGNO BASE, PITTURA A OLIO, ACQUERELLO, con Richolly Rosazza , ACQUERELLO BOTANICO con @BiancaBanfi, ILLUSTRAZIONE, CALLIGRAFIA SPERIMENTALE E LETTERING, CHARACTER DESIGN con Pierluigi Pintori Illustratore

Tutti i corsi sono rivolti ai Soci Arci

Le iscrizioni ai Corsi di Lingue Straniere si raccolgono presso la sede del Circolo Arci EduPop (via C.Cantù n.18-Lecco) dal 16 settembre al 04 ottobre 2019 da lunedì a venerdì, ore 18.30 – 20.30. Tutti i corsi di lingue avranno inizio il 14 ottobre 2019.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria organizzativa al numero 0341365580 nei giorni e negli orari sopra indicati oppure via mail: lingue@edupoplecco.org

Le iscrizioni ai Corsi di Corsi di Cucina e Creatività, Ben-essere, Italiano L2 si raccolgono presso la sede del Circolo Arci EduPop (via C.Cantù n.18-Lecco) dal 16 settembre 2019 da lunedì a giovedì, ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria organizzativa al numero 0341365580 nei giorni e negli orari sopra indicati oppure via mail: corsi@edupoplecco.org

Sul sito www.edupoplecco.org è consultabile l’elenco di tutti i corsi, le info utili per le iscrizioni e molto altro! In allegato, il pieghevole con tutti i corsi in elenco. Tutti i corsi sono riservati ai Soci Arci.