Ripartono i treni storici della Fondazione FS, si parte domenica con il ‘Lario Express’

Ecco il calendario 2025

MILANO/LECCO – Riparte la stagione dei treni storici della Fondazione FS in Lombardia. Il primo appuntamento è previsto per domenica 30 marzo con il ‘Lario Express’, il treno turistico da Milano Centrale a Como e Lecco. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è promossa dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani e con il supporto di Ferrovienord.

“Un’esperienza particolarmente gradita da migliaia di viaggiatori – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – che decidono di scoprire le bellezze della nostra Lombardia a bordo di treni affascinanti e dal sapore antico. Continua, quindi, la proficua collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione FS, all’insegna di un modo innovativo di viaggiare, un piacere da condividere con amici e famigliari in grado di valorizzare luoghi iconici. La ferrovia, dunque, diventa volano strategico e privilegiato per un turismo ‘lento’ e alternativo, una mobilità dolce che conquista persone di tutte le età”.

Il calendario di quest’anno prevede 23 circolazioni per oltre 6.000 posti disponibili a bordo. Tra gli itinerari proposti, quelli con gli iconici treni trainati da locomotive vapore ma anche da locomotive elettriche d’anteguerra. A grande richiesta, previste anche circolazioni con il mitico ETR 252 ‘Arlecchino’ che viaggerà sulla tratta Milano-Desenzano-Verona in occasione del ‘Frecce Tricolori Air Show’ del 18 maggio e per la sagra del torrone di Cremona. In programma anche diverse circolazioni sulla linea turistica Palazzolo-Paratico Sarnico, con treni a vapore che collegheranno il capoluogo meneghino alle sponde del Lago d’Iseo e il basso Sebino.

Ecco il calendario proposto:

• Lario Express: da Milano e Monza per Como e Lecco. Partenze previste domenica 30 marzo, lunedì 21 aprile, domenica 4 maggio e 7 settembre;

• Besanino Express: da Milano a Lecco via Molteno, 11 maggio, 15 giugno, 21 settembre e 12 ottobre;

• Laveno Express: da Milano alla scoperta del lago Maggiore. Partenze previste domenica 13 aprile, 1 e 22 giugno, 14 settembre;

• Sebino Express da Milano al lago d’Iseo (Paratico). Partenze previste domenica 27 aprile, 8 giugno, 5, 19 e 26 ottobre;

• Lomellina Express. Partenze previste domenica 25 maggio per Lomello, in occasione del Millenario della Basilica all’interno della manifestazione “Benvenuti in Lomellina”, e 28 settembre per Mortara in occasione rispettivamente della manifestazione ‘Benvenuti in Lomellina’ e della Sagra del Salame d’Oca;

• Pizzighettone e Cremona 2 e 16 novembre, rispettivamente per la Sagra ‘Fasulìn de l’öc’ e la Festa del Torrone;

• Desenzano e Verona il 18 maggio e il 29 giugno.

Sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. I biglietti per viaggiare sui treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. I ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratis. Il calendario completo delle circolazioni e altre informazioni sono disponibili consultando il sito web www.fondazionefs.it e i canali social della Fondazione FS sui principali social network.

Per supportare le attività di valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro. Di questo budget, circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs