Riqualificazione Cimitero di Laorca. Primo Lotto da 200mila euro: attesa per l’esito del Bando

La parrocchia ha candidato il primo dei tre lotti al bando 2026 della Fondazione Comunitaria del Lecchese. Se il progetto verrà accolto, arriverà un contributo di 100mila euro

Cristiana Achille presidente del Fondo di comunità di Laorca e Malavedo: “È stato necessario seguire un percorso progettuale e burocratico articolato. Lavori al via entro la Primavera 2027”

LECCO – La riqualificazione del Cimitero monumentale di Laorca prosegue nel segno della collaborazione tra Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, Fondo di Comunità di Laorca e Malavedo e Comune di Lecco. Un percorso nel quale il Fondo ha svolto un ruolo determinante di raccordo tra parrocchia e amministrazione comunale, contribuendo a costruire un’intesa e a tradurre in un progetto concreto la volontà condivisa di recuperare e valorizzare il complesso monumentale. Ora il progetto compie un nuovo passo: la Parrocchia, proprietaria dei beni interessati e capofila della candidatura, ha presentato il primo lotto di interventi al bando 2026 della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Il primo lotto prevede un investimento complessivo di 200mila euro. Se la candidatura verrà accolta, la Fondazione contribuirà con 100mila euro, pari alla metà del costo previsto. Il piano complessivo di riqualificazione è articolato in tre lotti, ma la richiesta di finanziamento riguarda esclusivamente il primo. L’esito è atteso prima di Natale.

A fare il punto è Cristiana Achille, presidente del Fondo di Comunità di Laorca e Malavedo, che ha seguito il percorso insieme agli altri soggetti coinvolti: “Abbiamo candidato il progetto alla Fondazione Comunitaria del Lecchese e siamo in stand by, in attesa di conoscere l’esito”.

La proposta è stata presentata nell’ambito del bando “Progetti della comunità lecchese – Edizione 2026”. Se il progetto verrà accolto, la Fondazione Comunitaria del Lecchese finanzierà il 50% del costo complessivo dell’intervento, pari in questo caso a 100mila euro. La restante metà, altrettanto pari a 100mila euro, dovrà essere coperta attraverso risorse già individuate e una raccolta fondi sul territorio.

“Abbiamo scritto il progetto descrivendo nel dettaglio tutto l’iter, anche per quanto riguarda la rete dei volontari e dei professionisti coinvolti. È stato necessario seguire un percorso progettuale e burocratico articolato”, spiega Achille, sottolineando come la candidatura sia il risultato del lavoro portato avanti negli ultimi anni e del confronto tra parrocchia, Comune e comunità.

Il piano si inserisce nel percorso avviato pubblicamente nel gennaio scorso, quando era stata illustrata la necessità di intervenire sul complesso monumentale, affrontandone le criticità e individuando una strategia condivisa per reperire le risorse necessarie.

Interventi per lotti, si parte dal piazzale della chiesa

Il primo lotto, quello candidato alla Fondazione, riguarda il piazzale antistante la facciata della chiesa di “San Giovanni ai Morti”. L’obiettivo è intervenire senza stravolgere le caratteristiche del luogo, mantenendo il più possibile l’impianto esistente e ripristinando gli elementi che nel tempo si sono deteriorati.

Tra le opere previste figurano il rifacimento della pavimentazione del sagrato, la sostituzione delle piante ammalorate e il ripristino dei cippi commemorativi dedicati ai soldati caduti del rione di Laorca durante il conflitto 1915-1918 dislocati lungo il sagrato, secondo le indicazioni normative e le caratteristiche delle essenze previste per il contesto.

Il progetto contempla inoltre una barriera fisica in corrispondenza delle grotte, nel tratto in cui queste sporgono maggiormente. Le indagini geologiche svolte non hanno evidenziato problemi, ma, come osserva Achille, “il cambiamento climatico e il possibile verificarsi di fenomeni meteorologici intensi, come temporali violenti e nubifragi, non consentono di escludere a priori eventuali criticità”. La soluzione ipotizzata prevede una siepe compatta per organizzare i passaggi e indirizzare i visitatori lungo percorsi definiti, uno che consenta di restare vicino alle cappelle votive, l’altro che permetta di superare il sagrato restando dalla parte dove sono collocati i cippi.

“È un progetto semplice, che va nella direzione dell’idea di non stravolgere il luogo”, sottolinea la presidente del Fondo.

Il progetto integrale di riqualificazione prevede anche un secondo e un terzo lotto, che non sono compresi nella candidatura da 200mila euro presentata alla Fondazione.

Il secondo lotto riguarderà il rifacimento della scalinata di accesso al cimitero da via Settala, con gli interventi necessari alla messa in sicurezza del platano e delle lapidi che rischiano di cadere. Per la sola salvaguardia dell’albero la stima indicativa è compresa tra 35mila e 40mila euro.

Il terzo lotto interesserà invece i collegamenti tra il cimitero e la salita verso la grotta della Madonna di Lourdes, completando progressivamente il percorso di riqualificazione del complesso.

Il ruolo dei volontari e dell’Officina di Quartiere

Accanto agli interventi materiali del primo lotto, il progetto punta a costruire un sistema stabile di cura e manutenzione ordinaria del complesso, attraverso il coinvolgimento diretto dei residenti.

La Parrocchia è capofila della candidatura, mentre tra i partner figura LaorcaLab, associazione già impegnata in attività con i ragazzi e nella vita del rione, in collaborazione con la Casa di Quartiere.

L’idea è organizzare un gruppo denominato Officina di Quartiere, formato da volontari, residenti e giovani, che possa intervenire periodicamente per attività di controllo e piccola manutenzione. Il gruppo lavorerebbe sulla base di una scheda di censimento, con verifiche dello stato dei luoghi e interventi mirati: dalla cura del verde alla sistemazione di elementi deteriorati, come corrimani da ridipingere o lampadine da sostituire.

“L’obiettivo è creare una rete che possa occuparsi della sorveglianza e della piccola manutenzione ordinaria”, spiega Achille. Un’attività che dovrebbe affiancare gli interventi professionali, contribuendo a mantenere nel tempo i risultati raggiunti.

Raccolta fondi, da reperire altri 40-50mila euro

Sul fronte economico, il primo lotto ha un costo complessivo di 200mila euro. Se la candidatura verrà accolta, la Fondazione Comunitaria del Lecchese contribuirà con 100mila euro, pari alla metà dell’investimento. Per la restante metà, pari ad altri 100mila euro, sono già state individuate risorse per circa 60mila euro.

La parrocchia ha infatti messo a disposizione 20mila euro, mentre il Comune di Lecco ha deliberato un contributo di 40mila euro. Di questi ultimi, 13mila euro sono già presenti sul conto del Fondo di Comunità di Laorca e Malavedo.

Una volta considerati questi stanziamenti, per completare il finanziamento del primo lotto resterebbero da raccogliere indicativamente 40-50mila euro.

“Non partiamo da zero. Se il progetto verrà accolto, dovremo attivare iniziative mirate di crowdfunding per raccogliere le risorse che mancano”, afferma Achille.

Le donazioni dovranno essere indirizzate al Fondo di Comunità di Laorca e Malavedo, in modo che le somme raccolte siano destinate specificamente al progetto di valorizzazione del cimitero.

Tra le iniziative ipotizzate nella candidatura alla Fondazione figurano eventi aperti al pubblico, attività culturali e musicali, oltre alla possibile vendita di materiali promozionali e oggetti realizzati anche con il contributo dei giovani.

Prima di Natale l’esito della candidatura

Il prossimo passaggio sarà dunque la valutazione della Fondazione Comunitaria del Lecchese. Se la candidatura verrà accolta, si potrà procedere con i successivi passaggi operativi e con la pianificazione degli interventi del primo lotto.

L’obiettivo indicato da Achille è arrivare all’avvio dei lavori nella primavera del 2027, compatibilmente con i tempi tecnici e burocratici necessari.

La prospettiva resta quella di una riqualificazione graduale, articolata in tre lotti e da realizzare in base alle necessità e alle risorse disponibili. Un percorso che, oltre al recupero materiale del complesso monumentale, punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, parrocchia, associazioni e cittadini, affinché la cura del cimitero possa diventare un impegno condiviso e continuativo.