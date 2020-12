Ritorno in classe, ecco il piano. Ingressi e uscite a fasce orarie, corse aggiuntive dei bus

Concluso il Tavolo di coordinamento prefettizio per definire le modalità di ripresa dell’attività scolastica in presenza

Lezione in moduli di 50 minuti e ingressi e uscite in fasce orarie. Potenziato il trasporto pubblico locale

LECCO – Completata l’attività del Tavolo di coordinamento prefettizio per la definizione del raccordo fra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, allo scopo di garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche dal 7 gennaio 2021.

Obiettivo fissato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, che ha attribuito ai Prefetti ed alle Conferenze provinciali permanenti il compito della ripresa delle lezioni in presenza per il 75% degli studenti degli Istituti superiori di secondo grado, utilizzando i mezzi di trasporto pubblico locale con la capienza massima stabilita al 50%.

Lezioni da 50 minuti e ingressi per fasce orarie

Il Documento Operativo, approvato nella seduta del Tavolo di coordinamento del 21 dicembre scorso, presieduto dal Prefetto Castrese De Rosa, prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e gli istituti di formazione professionale, con sede nella provincia di Lecco, articolino le lezioni in moduli didattici di 50 minuti e suddividano gli ingressi degli studenti su due fasce orarie (8.00 – 9.40) e le uscite su quattro (11.20, 12.10, 13.00, 13.50).

Unica eccezione significativa al modello di ingresso in due fasce orarie è costituita dall’istituto scolastico ubicato nel territorio di Colico per il quale è stato confermato un solo ingresso alle ore 8.00 e la scansione oraria con lezioni da 60 minuti, in ragione della particolarità del territorio.

Potenziamento del trasporto pubblico locale

L’offerta di trasporto a contenuta nel Piano Operativo prevede, a partire dal 7 gennaio prossimo, un potenziamento, nell’ambito del servizio urbano, rispetto alla dotazione attuale, pari a +50% di corse al giorno (da n.20 a n. 30); mentre per i servizi extraurbani un incremento pari a +53% (da n. 53 a n. 81). Il potenziamento si traduce in un incremento meno che proporzionale del costo complessivo in ragione delle ottimizzazioni operate dalle aziende. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario locale, la società Trenord ha assicurato che eventuali criticità emergenti in modo localizzato saranno risolte con soluzioni mirate.

I Sindaci dei Comuni di Lecco, Calolziocorte, Casatenovo, Colico, Merate, Monticello ed Oggiono si sono impegnati ad adottare le misure di competenza, compatibilmente con le forze locali a disposizione (polizia locale, associazioni di volontariato, etc), atte a ridurre al minimo il rischio di assembramento nelle fasi che precedono l’ingresso e che seguono l’uscita degli studenti da scuola. Analogamente, il Consorzio Lecco Trasporti ha assicurato la propria disponibilità a potenziare il servizio di controllo presso le autolinee, le fermate ed i punti di imbarco più affollati.

Controllo nelle stazioni

Per i servizi di controllo nelle stazioni, in prossimità delle fermate del trasporto pubblico locale e nei punti critici dei tratti di strada solitamente percorsi dagli studenti, prima della ripresa delle attività didattiche, è prevista la convocazione di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per il coordinamento dell’attività di prevenzione di eventuali assembramenti svolta dalle Forze di polizia con quella delle altre forze che vi concorreranno.

“Ringrazio tutti –ha affermato il Prefetto- per il grande sforzo collaborativo che si sta mettendo in atto per pervenire ad una soluzione che consentirà ai ragazzi, a lungo privati di un luogo, quale è la scuola, in cui si costruisce e rafforza il senso civico di una collettività, di ritornare il prossimo 7 gennaio a condividere importanti spazi di socialità e di crescita, in condizioni di massima sicurezza”.