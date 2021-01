Ritorno in classe, Gattinoni: “Lecco è pronta”. Entro domani i nuovi orari di bus e corse aggiuntive

Volontari e forze dell’ordine presidieranno i punti più sensibili come stazione, Meridiane e stadio

L’appello del sindaco Gattinoni al senso di responsabilità dei ragazzi e al rispetto delle norme anti Covid

LECCO – “Ora tutto è pronto per il rientro in classe”. Lo dice con soddisfazione il sindaco Mauro Gattinoni parlando del prossimo lunedì 25 gennaio, giorno del ritorno in classe di tutti i ragazzi di seconda e terza media e del 50% degli studenti delle scuole superiori, come di “quel” lunedì come il “nuovo primo giorno di scuola che da mesi attendevamo. Per me si tratta della più bella notizia insieme a quella dell’avvio delle vaccinazioni: due passi fondamentali nella direzione del lungo percorso della ripartenza”.

Gli ingressi scaglionati

Così come definito grazie al lavoro effettuato dalla cabina di regia tenuta dalla Prefettura, sono stati definiti accessi scaglionati con ingressi alle 8 e alle 9.40 e quattro uscite differenziate tra le 11.20 e le 13.50. Potenziati i trasporti per gestire i nuovi flussi di studenti ed evitare assembramenti. “I singoli istituti trasmetteranno le specifiche informazioni a studenti e famiglie. I nuovi orari dei bus e le corse aggiuntive saranno, invece, pubblicate entro domani sui siti di LineeLecco (bus urbani “arancioni”, www.lineelecco.it) e Lecco Trasporti (bus extraurbani “blu”, www.leccotrasporti.it)”.

Volontari a presidio delle zone a maggior rischio assembramento

Non solo. Tutti i punti a rischio maggiore affollamento, come stazione, via Balicco, la zona delle Meridiane e dello stadio, saranno presidiate grazie al coordinamento delle Forze dell’ordine e dei volontari. “Se necessario, in seconda battuta – aggiunge Gattinoni – anche i singoli ingressi scolastici, per monitorare il regolare svolgimento del rientro in classe”.

Un impegno importante, condiviso da tutti gli attori riuniti nelle scorse settimane al tavolo della Prefettura, che deve andare di pari passo con la responsabilità dei ragazzi.

L’appello al senso di responsabilità dei ragazzi