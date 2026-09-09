Ritrovamenti archeologici sotto il ninfeo della biblioteca: il Comune potenzia l’assistenza durante i lavori

Il cantiere si concluderà a inizio ottobre

Monitoraggio durante i lavori per preservare i beni emersi nel sottosuolo

LECCO – I lavori di consolidamento e restauro del ninfeo nel giardino della Biblioteca civica si sono imbattuti in alcuni ritrovamenti nel sottosuolo di interesse storico-archeologico. Una scoperta che ha reso necessario potenziare le attività di assistenza, monitoraggio e verifica archeologica durante l’avanzamento del cantiere con conseguente modifica dei contratti relativi ai servizi archeologici già affidati nell’ambito dell’intervento.

A seguire l’intervento i due archeologi Margherita Malvaso e Marco Tremari. Alla luce dei ritrovamenti emersi durante le lavorazioni, il Comune ha ritenuto necessario un ulteriore incremento delle prestazioni con una spesa aggiuntiva di 1.456 euro per i servizi di assistenza archeologica e servizio archeologico: “Spesa – si legge nella determina comunale – che trova copertura nelle somme già a disposizione della stazione appaltante e che non comporta variazioni al finanziamento complessivo dell’opera”.

“La decisione – spiegano sempre dal Comune – è stata assunta proprio per consentire la prosecuzione dei lavori in sicurezza e, soprattutto, per garantire la tutela dei reperti emersi ed evitare possibili danni al patrimonio storico-archeologico”.

L’intervento riguarda un luogo particolarmente significativo per la città, il ninfeo situato nel giardino della Biblioteca di via Bovara, oggetto di lavori di consolidamento e restauro. L’emersione di elementi di interesse archeologico introduce ora un’ulteriore attenzione nel cantiere, con rilievi e verifiche specialistiche che accompagneranno la prosecuzione delle opere. Il termine fissato per la fine del cantiere è il 7 ottobre, il valore complessivo dell’intervento ammonta a 176.002,88 euro.