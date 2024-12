Rivabella. Inaugurato il raddoppio della ciclabile: “Pedoni e ciclisti più sicuri”

Nel pomeriggio di oggi, sabato, il taglio del nastro della nuova opera

“Un momento bello per tutti. Come amministrazione ci eravamo presi l’impegno di trasformare la città partendo dal lungolago”

LECCO – Taglio del nastro per il raddoppio della pista ciclopedonale di Rivabella con la separazione del percorso destinato ai pedoni da quello dedicato alle biciclette. Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 dicembre, gli assessori del comune di Lecco Maria Sacchi (Lavori Pubblici), Giovanni Cattaneo (Sviluppo Territorio) e Renata Zuffi (Mobilità) hanno presentato la nuova opera.

“Un’opera importante che si inserisce nei nostri 10 chilometri di lungolago – ha detto l’assessore Sacchi -. In questi mesi ho potuto constatare che si tratta di un’opera molto apprezzata soprattutto perché pedoni e biciclette potranno utilizzare la pista in totale sicurezza. E’ importante sottolineare che la nuova pista è inserita nel Parco Adda Nord, perciò abbiamo dovuto rispettare dei vincoli, da qui la decisione di non mettere l’illuminazione. Questo non comporta problemi di sicurezza data la vicinanza a fonti luminose già presenti e la vicinanza all’asse viario”.

850mila euro il quadro economico dell’opera, finanziata grazie a un bando di Regione Lombardia per la quota di 810mila euro: “Quello che manca è un bagno automatico che verrà installato la prossima primavera circa a metà del percorso, sul lato opposto di viale Brodolini, nei pressi del parcheggio del Taurus”.

“Un momento bello per tutti. Ci eravamo presi l’impegno di trasformare la città partendo dalla ‘piattaforma lungolago’: oggi inauguriamo quest’opera, mentre pochi giorni fa abbiamo avviato i lavori alle Caviate, sul lato opposto di questi 10 chilometri – ha aggiunto l’assessore Cattaneo -. Rispettare gli impegni presi è molto importante per noi e per la pubblica amministrazione e questo è stato possibile grazie a tutti coloro che hanno lavorato, a partire dall’impresa Fratelli Bianchi di Piantedo. E’ importante poi sottolineare come da queste esperienze nascono opportunità di lavoro. Sono convinto che nella nostra città il turismo avrà un futuro se per qualcuno diventerà opportunità di lavoro”.

L’ingegnere Valeria Locatelli che si è occupata dei lavori è entrata nel merito dell’intervento: “Un’opera condivisa sin dalle prime battute con l’amministrazione e la parte tecnica. L’opera è stata pensata anche con gli enti sovraccomunali che ci hanno dato il loro contributo per renderla a misura di cittadino”.

Durante l’inaugurazione, l’assessore Zuffi ha presentato il progetto “Palestra Cognitiva Allena-Mente”, percorso di fitness mentale per stimolare abilità cognitive quali ragionamento, elaborazione delle informazioni e memoria: “Un progetto bandiera che, pur essendo di natura ambientale, costruisce e dà senso alle dimensioni sociali dei luoghi. Un percorso flessibile perché mette in sicurezza chi va piedi e chi va in bici, ma ci ha permesso di aggiungere il tassello dell’inclusione per permettere a ciascuno di vivere la città nella propria misura”.

Alla presentazione hanno partecipato anche i membri di Fiab Lecco Ciclabile con la loro flotta di biciclette inclusive per persone con disabilità all’interno del progetto Born to be Wild by Bike. Dopo il taglio del nastro i presenti hanno potuto anche prendere parte a una dimostrazione dell’attività del Nordic Walking.