Rivabella. Nel lago recuperati 30 pneumatici abbandonati da anni

L’intervento per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano

L’operazione realizzata in sinergia da diversi enti che operano sul territorio

LECCO – 30 pneumatici, abbandonati da decenni, recuperati nelle acque del lago, a Rivabella. L’operazione si è svolta sabato scorso in mattinata, promossa dall’assessorato alla Cura della Città e ai Lavori Pubblici del Comune di Lecco e coordinato dal servizio ambientale comunale.

Gli pneumatici recuperati erano probabilmente destinati a strutture di supporto per l’attracco di natanti ma non si esclude che in parte possano essere stati abbandonati da ignoti. L’intervento, come precisato dal comune, “ha avuto l’obiettivo di tutelare e preservare il suolo, le acque superficiali, la natura e il decoro urbano”.

Tra i partecipanti, il Gruppo sommozzatori di protezione civile di Lecco ha effettuato il recupero degli pneumatici dal lago, il Gruppo di volontariato di protezione civile ha gestito la logistica e il controllo del passaggio pedonale, mentre Silea Spa si è occupata della raccolta e del successivo avvio al recupero.